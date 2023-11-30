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Гинеколог призвала россиянок не носить стринги зимой

Гинеколог Одинокова призвала женщин не носить трусы-стринги зимой
30 ноября 2023, 20:58
Фото: istock / Tijana87

Фото: istock / Tijana87

Акушер-гинеколог Виктория Одинокова в беседе с «Известиями» призвала россиянок отказаться от ношения трусов-стрингов в зимний период. Врач также порекомендовала отказать от радикальной эпиляции.

Эксперт также призвала женщин следить за питанием: есть меньше хлеба, острой и соленой пищи. Стоит добавить в рацион больше кисломолочных продуктов, отметила доктор. Также она посоветовала отказаться от алкоголя.

«Важна и гигиена половой жизни — использование методов барьерной контрацепции при смене полового партнера, прием душа, опорожнение мочевого пузыря после полового контакта», — заявила Одинокова.

Она также посоветовала женщинам использовать негормональные лубриканты, так как на низкая температура на улице и отапливаемые помещениям с сухим воздухом вредят слизистым оболочкам.

Помимо этого она порекомендовала зимой пропивать курс витамина D в профилактической дозировке.

В заключении Одинокова призвала женщин обращать внимание на боли в нижний части живота и пояснице, а также на нарушения менструального цикла. Она заявила, что это может быть признаком воспаления в зоне матки и призвала обращаться к медикам.

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#гинеколог
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«Укрепляет здоровье и нормализует давление»: Диетолог назвал универсальный фрукт
Daily Mirro: Врач Мосли объяснил, почему так важно есть яблоки каждый день
30 ноября 2023, 20:44

Фото: istock / rusak

Диетолог Майкл Мосли заявил, что ежедневное употребление яблок крайне полезно для здоровья. В беседе с Daily Mirror он рассказал, как яблоки могут снизить частоту походов по врачам.

Мосли объяснил, что яблоки являются доступным фруктом, который положительно влияет на работу кишечника, нормализует давление, помогает контролировать уровень холестерина, обеспечивают организм витаминами и полезными микроэлементами. 

Также употребление яблок снижает риск развития диабета и создает благоприятные условия для полезных бактерий.

Мосли посоветовал есть яблоки ежедневно в виде перекуса или вместо сладостей после еды. Врач заверил, что такая привычка поможет реже болеть и лучше себя чувствовать.

Ранее нутрициолог Александра Разаренова рассказала про особенности зимнего рациона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».  

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#врач
#диетолог
#фрукты
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Волоколамский врач Корсаков получил Благодарственное письмо губернатора
30 ноября 2023, 18:44

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Заведующего взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслана Корсакова отметили Благодарственным письмом губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Награждение отличившихся подмосковных терапевтов состоялось в зале Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского во время VII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. В торжественной обстановке первый зампред правительства региона Светлана Стригункова вручила Корсакову благодарность. 
«За время работы Руслан Михайлович зарекомендовал себя ответственным работником, грамотным специалистом. Обладает хорошими знаниями в области медицины, проводит лечение больных и большую профилактическую работу», – рассказала главврач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.
Руслан Корсаков окончил Тверскую государственную медицинскую академию по специальности стоматология и начал трудовую деятельность именно в этом направлении. В Волоколамской больнице работает около шести лет, а его общий трудовой стаж – более 12 лет.  Ранее Руслан Михайлович был награждён Почётными грамотами Минздрава Подмосковья, Волоколамской ЦРБ и главы Волоколамского городского округа.
 
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#подмосковье
#московская область
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Долгопрудненские хирурги спасли пациентку с 10-сантиметровым тромбом в ноге
30 ноября 2023, 18:30

Фото: Минздрав МО

Врачи Долгопрудненской больницы удалили пациентке 10-сантиметровый тромб и спасли её от ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмный покой поступила 50-летняя женщина с жалобами на отёк ног. Сначала она пыталась бороться с проблемой сама, продолжая с трудом ходить на работу, и лишь через 10 дней решила обратиться к врачам. 
 
Ультразвуковое исследование выявило в сосуде паховой области пациентки гигантский тромб. В случае отрыва он грозил закупорить одну из кровонесущих магистралей, привести к нарушению кровообращения в ноге и даже к гибели.
«Мы приняли решение о незамедлительном хирургическом вмешательстве, чтобы удалить тромб. Сделали надрез в паху, выделили закупоренную вену, а затем специальным инструментов вытащили тромб. Его длина составила 10 см. Затем мы ушили кровеносный сосуд», – рассказал оперировавший хирург, доктор медицинских наук Сергей Лисин.
Он напомнил, что не стоит заниматься самолечением. Своевременное обращение за медицинской помощью и регулярная диспансеризации избавляют от множества проблем. 
 
Операция прошла успешно, боли в ноге ушли. На следующий день пациентка была выписана. 

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей
30 ноября 2023, 18:25

Фото: Константин Семенец

В Московской области прошёл второй, финальный день VII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей. Мероприятие организовали на территории Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского.
Форум проходил в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Организаторами съезда выступила Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ. Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Подмосковья Наталья Санина рассказала о главных темах конференции.
«Сегодня прозвучали доклады. Относительно новых подходов при лечении орфанных заболеваний, была секция по организации здравоохранения. Интересно было услышать про новые взаимодействия между микробиотой и назначение препаратов, которые, допустим, лечат острый артрит и одновременно флору кишечника», — отметила Санина.
Терапевт подчеркнула важность изучения витаминов, таргетной терапии и терапии сложных заболеваний. По её словам, такие съёзды необходимы медикам, чтобы оставаться в курсе последних тенденций.
«На съезде хотелось показать, как и какие новые подходы предлагаются при лечении пациентов. И это важно, когда форум приносит не обычную лекцию, а что-то конкретное по лечению, диагностике заболеваний», — добавила врач, добавив, что терапевтам Московской области предоставляется доступ к лекциям на месяц.
В рамках форума специалисты также обсудили новые вызовы в области стоматологии, профилактике онкогинекологических заболеваний у женщин, современные подходы и новые практики в лечении пациентов с эндокринными заболеваниями.

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Подмосковье назвали одним из лидеров по тромболитической терапии в России

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Главный гематолог Подмосковья рассказала, как регион борется с гемофилией и анемией
#подмосковье
#форум
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#моники
#врач
#специалисты
#регион
#терапевт
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От малярии в 2022 году только в 11 странах погибло более 400 тысяч человек
30 ноября 2023, 17:57

Фото: istockphoto/melianus usmany

В прошлом году заболеваемость малярией увеличилась на 16 млн случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году.
В 11 странах мира, которые наиболее пострадали от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 млн случаев, сказано в докладе о малярии за 2023 год на сайте ВОЗ. 

В число 11 стран, которые сильнее всего страдают от малярии, входят Танзания, Буркина-Фасо, Мозамбик, Гана, ДР Конго, Индия, а также Камерун, Мали, Нигер, Нигерия и Уганда. 

Всё это происходит на фоне устойчивости болезни к лекарствам и инсектицидам, гуманитарных кризисов, нехватки ресурсов для борьбы с малярией. 

Малярия - инфекция, которая передаётся через укус комара. 

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#болезнь
#новости
#медицина
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Подмосковье назвали одним из лидеров по тромболитической терапии в России
30 ноября 2023, 17:56

Фото: Константин Семенец

Московская область считается одним из лидеров в стране по тромболитической терапии. Об этом на VII Съезде терапевтов рассказал заместитель главного врача по медицинской части Московской областной станции скорой помощи, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Московской области Игорь Серебренников.
По словам специалиста, одно из самых часто встречаемых патологий при нарушении ритма как в России, так и во всём мире – это фибрилляция предсердий, то есть нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий. Фибрилляция предсердий осложняет течение острого инфаркта миокарда. Однако в Московской области знают, как правильно работать с такими заболеваниями.
«У нас громаднейший опыт по проведении тромболитической терапии (расщепление тромбов, образующихся в кровеносных сосудах, с помощью медикаментов, — прим. Ред.) у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST (сегмент ST – участок на электрокардиограмме, который отражает интервал времени, когда желудочки полностью охвачены возбуждением, — прим. Ред.). Мы одни из лидеров в стране по тромболитической терапии и не только по количеству, но и по качеству. Потому что сейчас мы применяем терапию при кардиогенных шоках. То есть мы спасаем тех пациентов, среди которых большой процент смертей», — отметил Серебренников.
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#скорая помощь
#инфаркт
#сердце
#подмосковье
#врач
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Заболеваемость корью детей в России выросла в 262 раз в 2023 году
30 ноября 2023, 17:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

В РФ с января по сентябрь 2023 года зарегистрировали 4,9 тысяч случаев кори среди несовершеннолетних.
Данные показатели в 262 раза превышают показатели 2022 года. Тогда зафиксировали 19 случаев. ТАСС сообщает, что данные представила Президент Союза педиатров России, профессор, академик РАН Лейла Намазова-Баранова во время конференции
«Лучшие практики в подходах развития программ иммунизации».

По словам Намазовой-Барановой существенно растёт заболеваемость коклюшем: в прошлом году были зарегистрированы 1,6 тысяч случаев, а в 2023 уже 17,4 тысяч случаев.

«Как только мы ослабляем свои усилия [по вакцинации] - инфекции возвращаются», — заявила педиатр. 
Эксперт отметила, что врачам необходимо следить, чтобы дети и другие целевые группы прививались в соответствии с календарем вакцинации.

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#здоровье
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#новости
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Подмосковные врачи избавили ребенка от болевого синдрома в ноге
30 ноября 2023, 17:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОДКТОБа помогли ребенку избавиться от годовой боли в ноге. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители с жалобами на болевой синдром и периодическая хромота в течение года у их ребенка. В ходе обследования врачи назначили артроскопическом лечении голеностопного сустава.

«В результате рассекающего остеохондрита таранной кости, небольшие участки хряща были отделены от прилежащей кости со смещением в полость сустава. Мы удалили свободные костные фрагменты, выполнили абразивную хондропластики, благодаря чему организм самостоятельно восстановит структуру хряща», - поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Стоит отметить, что в настоящий момент пациенту назначено амбулаторное лечение с последующей реабилитацией. 

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#лечение
#родители
#подмосковье
#операция
#хирург
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В Подмосковье стартовал междисциплинарный форум по детской реабилитации
30 ноября 2023, 15:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области открылся форум «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30 ноября в Доме правительства Московской области открылся II Междисциплинарного форума по детской реабилитации: «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра».

«В форуме принимают участие более 300 врачей, педагогов и социальных работников Московской области и других регионов. Такая совместная работа приведет к важным и плодотворным диалогам, в результате которых мы сможем разработать стратегии и рекомендации, призванные улучшить качество жизни самого ценного, что у нас есть – детей. Я уверена, что форум поможет нам внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие ранней помощи и реабилитации в регионе», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

В рамках форума участники смогут пройти мастер-классы и тренинги, а также прослушать ряд образовательных лекций. Мероприятие направлено на обмен опытом и разработка мер, которые направлены на совершенствование комплексной реабилитации детей с ОВЗ.

Стоит отметить, что на форуме также работает выставка на которой желающие смогут  ознакомиться с уникальным оборудованием, которое используется в перинатальных центрах и стационарах Московской области.

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