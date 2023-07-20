Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма

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Учёные МГМУ им. Сеченова совместно с китайскими коллегами открыли две лаборатории для исследований по выращиванию различных тканей организма. Об этом рассказал директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, доктор химических наук Пётр Тимашев в интервью «Газеты.Ru».
«Так как в Сеченовском Университете большой объем наработок, их интересуют уже готовые продукты и технологии, для которых не надо проводить фундаментальные исследования. А нас там интересует проведение более тщательных исследований на животных моделях», – объяснил Тимашев в беседе с «Газета.Ru».
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Анастасия Чинкова