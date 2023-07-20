Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма

Учёные МГМУ им. Сеченова совместно с китайскими коллегами открыли две лаборатории для исследований по выращиванию различных тканей организма. Об этом рассказал директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, доктор химических наук Пётр Тимашев в интервью «Газеты.Ru».