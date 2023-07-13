Российские учёные научились распознавать депрессивное расстройство по голосу

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Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали новый метод анализа голоса, когда по фрагменту речи человека можно распознать депрессивное расстройство.
Так, учёные отметили, что речь человека с депрессией более медленная с изменённой интонационной окраской.
Более того, в будущем планируется создание специального приложения для дистанционной диагностики. Искусственный интеллект будет анализировать частотное соотношение, паузы в речи, скорость воспроизведения и частоту использования слов с разной эмоциональной заряженностью.
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Более того, в будущем планируется создание специального приложения для дистанционной диагностики. Искусственный интеллект будет анализировать частотное соотношение, паузы в речи, скорость воспроизведения и частоту использования слов с разной эмоциональной заряженностью.
«Точный диагноз сможет поставить только врач. Но наше приложение поможет выявить людей, которые потенциально страдают депрессией и нуждаются в помощи специалиста. Аналогов такому алгоритму в России и мире пока нет», – заявил в беседе с Газета.ру автор разработки, врач-психотерапевт Университетской клиники, сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрий Петелин.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева