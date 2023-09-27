RT: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца

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Врач Екатерина Демьяновская заявила, что в РФ наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает RT.
Демьяновская отметила, что одна из причин роста заболеваемости — это холодная погода. Она подчеркнула, что температура воздуха стала благоприятной для размножения возбудителей респираторных инфекций.
По мнению Демьяновской, передаче возбудителей гриппа и ОРВИ способствовало то, что люди начали возвращаться из отпусков, а дети пошли в школу. При этом лишь малое количество человек вакцинируются.
Демьяновская добавила, что важно обязательно мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться до лица грязными руками, постоянно проветривать помещения и укреплять иммунитет.
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По мнению Демьяновской, передаче возбудителей гриппа и ОРВИ способствовало то, что люди начали возвращаться из отпусков, а дети пошли в школу. При этом лишь малое количество человек вакцинируются.
«Многим непонятно, как действует вакцина, и может показаться, что она не только не работает, но и может навредить организму. На деле это не так. Конечно, вирусы мутируют, но большинство таких мутаций незначительные, поэтому иммунная система вакцинированного человека распознаёт их и успешно с ними справляется», — приводит слова врача RT.
Демьяновская добавила, что важно обязательно мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться до лица грязными руками, постоянно проветривать помещения и укреплять иммунитет.
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