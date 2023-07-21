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С 1 августа врачи смогут консультировать пациентов онлайн

ТАСС: С 1 августа частные клиники смогут консультировать пациентов онлайн
21 июля 2023, 03:51

Фото: iStock

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 августа частные медицинские клиники смогут консультировать пациентов в режиме онлайн.
«Начиная с 1 августа на всей территории РФ появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте пятнадцать компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги», — цитирует ТАСС слова Решетникова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

Согласно новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), у врачей появится возможность консультировать пациентов из других городов и регионов, тем самым повысится доступность медицинской помощи.


Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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#консультации
#врачи
#правительство
#Россия
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Врач Глотова рассказала о росте числа инсультов у молодёжи
Врач Глотова: Около 20% всех инсультов в России развиваются в возрасте от 15 до 40 лет
21 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Tunatura

Завотделением реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы № 3 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА Наталия Глотова заявила, что около 20% всех инсультов в России развиваются в возрасте от 15 до 45 лет.
«Мы всегда ассоциировали инсульт как возраст-зависимое заболевание. Но в действительности сейчас на территории РФ, и наши данные согласуются с данными зарубежными, около 20% всех инсультов развиваются в более молодом возрасте. И выделена специально такая категория — это люди от 15 до 45 лет», — цитируют «Известия» слова специалиста.

Она добавила, что большое количество инсультов случаются у пациентов в возрасте до пятнадцати лет.

По словам Глотовой, всего в России каждый год фиксируется 400-500 тысяч случаев инсультов.

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#инсульт
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Врач Белаш назвал способы избавления от головной боли без лекарств
20 июля 2023, 21:10

Фото: iStock/eternalcreative

Врач-остеопат, невролог Владимир Белаш рассказал NEWS.ru, что головные боли могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и свидетельствовать о патологии.
Если головная боль появляется от повышенных нагрузок, справиться с ней поможет массаж или физиотерапия.

Метеозависимым людям помогут занятия йогой и лечебной физкультурой, пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, он отметил, что люди с наследственной формой заболевания должны принимать назначенные им лекарства, а вышеупомянутые методы могут помочь сократить частоту появления головных болей.

Однако он предупредил, что головная боль может говорить о серьёзных заболеваниях, таких как опухоль головного мозга или инсульт.

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#здоровье
#головнаяболь
#медицина
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Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь
20 июля 2023, 17:41

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли руку подростку, получившего серьёзную травму дома. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступил 16-летний пациент с множественными ранами предплечья и кисти. Как выяснилось, он хотел открыть плотно запертую межкомнатную дверь, но стекло двери не выдержало давления и упало прямо на него.
«Отделаться простым наложением швов не получилось. Во время операции восстановили целостность сухожилий и карпального канала. Это узкий туннель, через который в руке проходят срединный нерв и сухожилия сгибателей пальцев», – поделился заведующий операционным блоком Сергей Хохлов.
В итоге двигательная функция руки была сохранена. Сейчас подросток готовится к выписке. Далее ему предстоит пройти реабилитацию.

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#Минздрав МО
#врачи
#хирурги
#больница
#подросток
#рука
#травмы
#здравоозранение
#Московская область
#Подмосковье
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Более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года
20 июля 2023, 17:29

Фото: Минздрав МО

Диспансеризацию и профилактические осмотры в Подмосковье с начала 2023 года прошли более 1,2 млн человек. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Регулярная диагностика позволяет получить актуальную информацию о своём организме, а также вовремя обнаружить патологии. С начала года диспансеризацию и профосмотры в регионе прошли свыше 1,2 млн человек. У порядка 30 тыс из них выявлены заболевания, о которых они прежде не знали», – рассказала Стригункова. 
Пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в Московской области можно пройти в поликлинике в будни и по субботам. Для диагностики на отдалённых территориях применяют мобильные комплексы. 
 
Чтобы пройти диспансеризацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике и через чат-бот в Telegram.
 
Узнать результаты обследования и проконсультироваться с врачом можно через телемедицинскую консультацию. Также результаты будут доступны в личном кабинете пациента на «Госуслугах».

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В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии

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Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма

 
 

#Светлана Стригункова
#Минздрав МО
#Московская область
#Подмосковье
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В Подмосковье стали чаще выявлять рак полости рта на ранней стадии
20 июля 2023, 16:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В рамках регионального проекта «Стоматология: перезагрузка», специалисты стали проходить диагностику новообразований полости рта.

 Такая мера позволяет обнаружить развитие опасных патологий на ранних стадиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2023 году охваты люминесцентной стоматоскопии онкоскринингом полости рта выросли в семь раз.   

«Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тыс. онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Специалисты проводят люминесцентную стоматоскопию с помощью специальной лампы и очков. Это исследование помогает выявить любое отклонение от нормы. 

Такая диагностика проводится врачом-стоматологом бесплатно в стоматполиклиниках, участвующих в проекте  «Стоматология: перезагрузка».

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#Минздрав
#рак
#рак полости рта
#новообразование
#диагностика
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Российские и китайские учёные будут вместе работать над выращиванием тканей организма
20 июля 2023, 13:49

Фото: iStock/Natali_Mis

Учёные МГМУ им. Сеченова совместно с китайскими коллегами открыли две лаборатории для исследований по выращиванию различных тканей организма. Об этом рассказал директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета, доктор химических наук Пётр Тимашев в интервью «Газеты.Ru».
Он уточнил, что первая лаборатория открылась в Медицинском университете Цзуньи. Там будет проводится работа по развитию технологий лечения ожоговых и других повреждений кожи. А вторая лаборатория расположилась в Девятом Народном госпитале Шанхая, где российские учёные совместно с китайскими пластическими хирургами будут работать над восстановлением челюстно-лицевых тканей и кожи.

«Так как в Сеченовском Университете большой объем наработок, их интересуют уже готовые продукты и технологии, для которых не надо проводить фундаментальные исследования. А нас там интересует проведение более тщательных исследований на животных моделях», – объяснил Тимашев в беседе с «Газета.Ru».

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#учёные
#медицина
#Россия
#Китай
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Диетолог Арзамасцев рассказал о пользе соли
20 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/dusanpetkovic

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, в каких случаях соль может быть полезна.
Натрий, который является одним из компонентов соли, позволяет поддержать сердечно-сосудистую систему, поэтому, употребляя соль в допустимых пределах, можно ​помочь организму.

«Когда человек активно тренируется, либо стоит сильная жара на улице, он теряет достаточно много жидкости, и натрий из организма тоже очень быстро уходит. В этом случае нарушение стабильности уровня воды, электролитов может привести к проблемам в работе сердца и в целом нехорошему самочувствию. Поэтому здесь умеренное потребление соли может быть полезно», – уточнил эксперт в беседе с Москва 24.

При этом важно помнить, что избыточное употребление соли может вызвать обратный эффект и навредить организму, поэтому необходимо придерживаться нормы.

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#соль
#здоровье
#диета
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Солнечногорские врачи прооперировали беременную с редкой патологией
20 июля 2023, 10:53

Фото: Istockphoto / gpointstudio

Врачи Солнечногорской больницы удалили кисту яичника женщине на девятом месяце беременности. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
1-летняя пациентка поступила в стационар на 34-й неделе беременности. Она жаловалась на боли в пояснице и животе, тошноту и рвоту. После обследования у пациентки выявили новообразование между мочевым пузырём и передней стенкой матки размером 7х5 см. Выяснилось, что женщина не стояла на учёте в женской консультации и не наблюдалась у врача.
«Во время операции выявили перекрут кисты правого яичника и спаечный процесс. После удаления кисты и разделения спаек было проведено кесарево сечение. Родился здоровый доношенный малыш весом 3480 г и ростом 53 см», – рассказала заведующая акушерским отделением больницы Людмила Алиманова.
 Она подчеркнула, что перекрут кисты яичника – крайне редкое осложнение. Его трудно диагностировать во время беременности.

 Сейчас женщина и ребёнок уже выписаны из больницы. А врачи напомнили о важности регулярного посещения врача-гинеколога в период беременности. 

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#Минздрав МО
#здравоохранение
#Солнечногорск
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Сомнолог Кудинов объяснил, почему на работе нужно спать
20 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/fizkes

Дневной сон – благо, которое доступно не каждому. В Международный день дневного сна, который отмечается 20 июля, сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, почему важно спать днем и как правильно это делать.
По словам специалиста, дневной сон наполняет человека работоспособностью и снимает усталость. Но спать нужно определённое количество времени, чтобы добить такого эффекта.
«Дневной сон – вещь полезная, если его продолжительность не больше 40 минут, а лучше – в районе 20 минут. Тогда мы не уйдём в другие стадии сна, более глубокие, и этот сон будет приносить облегчение. Дневной сон предназначен как раз для снятия усталости, повышения работоспособности, увеличения реакции. Не зря сегодня это считается необходимой мерой. Это действительно улучшает качество работы сотрудников», — сказал Павел Кудинов в беседе с «Радио 1».
Сомнолог добавил, что при проваливании в более глубокие стадии сна днём, лучше уделить сну 1,5 часа. Но в этом случае дневной сон не поможет избавиться от усталости.
«Лучше спать в таком положении, чтобы точно не провалиться в глубокие стадии. То есть лёжа спать не рекомендуется. Можно это делать полусидя, чтобы точно проснуться через 20-40 минут», — добавил специалист.
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#сомнолог
#Павел Кудинов
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