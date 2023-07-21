С 1 августа врачи смогут консультировать пациентов онлайн

Такая мера позволяет обнаружить развитие опасных патологий на ранних стадиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2023 году охваты люминесцентной стоматоскопии онкоскринингом полости рта выросли в семь раз.

«Современная и качественная диагностика позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии, в том числе злокачественных новообразований. За 2023 год было проведено более 100 тыс. онкоскринингов полости рта пациентам в Московской области. Это позволило на 8% увеличить выявление на ранней стадии онкологии полости рта по сравнению с прошлым годом», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Специалисты проводят люминесцентную стоматоскопию с помощью специальной лампы и очков. Это исследование помогает выявить любое отклонение от нормы.

Такая диагностика проводится врачом-стоматологом бесплатно в стоматполиклиниках, участвующих в проекте «Стоматология: перезагрузка».