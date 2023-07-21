С 1 августа врачи смогут консультировать пациентов онлайн

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«Начиная с 1 августа на всей территории РФ появятся правовые основания для апробации нескольких телемедицинских технологий. В эксперименте пятнадцать компаний, но их число может быть увеличено. Столь обширное количество участников еще раз подчеркивает заинтересованность бизнеса как можно скорее подтвердить эффективность телемедицинских технологий и предоставить востребованные населением услуги», — цитирует ТАСС слова Решетникова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Согласно новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), у врачей появится возможность консультировать пациентов из других городов и регионов, тем самым повысится доступность медицинской помощи.
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