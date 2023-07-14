С начала года уже более 750 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 750 тыс. детей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Для прохождения профосмотра или диспансеризации, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении. Также при себе необходимо иметь полис ОМС.
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