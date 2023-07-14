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С начала года уже более 750 тыс. детей прошли профосмотры в Подмосковье

14 июля 2023, 16:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У взрослых и детей — жителей Московской области, есть возможность прохождения бесплатной диспансеризации или профилактического медицинского осмотра.
Здоровье детей является приоритетной задачей для подмосковных властей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Своевременное прохождение профосмотров позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. С начала года профилактические осмотры прошли уже свыше 750 тыс. детей», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для прохождения профосмотра или диспансеризации, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении. Также при себе необходимо иметь полис ОМС.

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#Профосмотр
#дети
#диспансеризация
#здоровье
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Кардиолог Шехян объяснил причины обмороков
14 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Maridav

Кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян пояснил, что обмороки происходит из-за кратковременного нарушения кровообращения в головном мозге, а также резким снижением центрального систолического давления.
«Грубо говоря, человеку не хватает крови для нормальной работы. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — сказал в беседе с NEWS.ru Шехян.

Он также порекомендовал обращаться к врачу при потере сознания, в особенности, если обмороку сопутствуют боли в груди, голове, кровь изо рта учащённое сердцебиение, судороги.

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#здоровье
#сердце
#кардиолог
#рекомендации
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Эндокринолог Зайцева предупредила о большом количестве микробов на пляжах у берега
14 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/m-gucci

Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Урал» Вероника Зайцева заявила, что больше всего микробов на пляжах находится возле берега. Об этом она сообщила в интервью «Газете.Ru».
Отмечается, что попадание бактерий, обитающих в морской воде, на открытые раны может привести к инфекции кожных покровов. Зайцева пояснила, что потенциальному заражению инфекцией могут способствовать: температура воды, которая составляет плюс 24 градуса и выше, проглатывание загрязненной воды, а также число купающихся.

Эндокринолог уточнила, что во время купания морская вода оказывает полезное влияние на кожу, однако после купания необходимо смыть с себя кристаллики соли, которые могут привести к сухости кожи.

Врач рекомендовала купаться в морской воде при ее температуре от плюс 23 градусов.

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#эндокринолог
#инфекция
#бактерии
#море
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Подмосковные врачи спасли руку мужчине, упавшему плечом на металлический лист
14 июля 2023, 15:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Бригада скорой помощи экстренно доставила 69-летнего мужчину с обширной раной в области правого плеча в Раменскую больницу.

Пациент поступил в критическом состоянии с сильнейшей травмой, перерезанными плечевыми артериями, венам и повреждённым срединным нервом, из-за чего кровь не поступала в руку мужчине.

Пациент рассказал, что получил травму во время проведения ремонтных работ. Мужчина поскользнулся и упал со стремянки, неудачно напоровшись плечом на металлический лист.

«Первоначальной нашей задачей было спасение жизни. Мы провели хирургическую обработку раны, перевязку пересеченной плечевой вены и ушили концы артерии. Благодаря этому, на артерии кисти появилась пульсация сосудов и кровоток в руке был восстановлен. На все манипуляции у нас было всего 40 минут. Если бы мы не успели, то мужчина бы потерял конечность», — рассказал врач-хирург Михаил Кошелев.
Общая кровопотеря пациента составила порядка 1,5 литров крови, из-за чего врачам пришлось проводить процедуру переливания. 

Ведомство сообщает, что самочувствие пациента улучшилось, его готовят к выписке. Благодаря слаженным и профессиональным действиям врачей, конечность удалось сохранить. 

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#Врачи
#Раменское
#скорая помощь
#операция
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Психолог Хорс рассказал, как бороться с депрессией из-за потерянных возможностей
14 июля 2023, 15:02

Фото: iStock/kieferpix

Чем безмятежнее человек относится к потерянному времени и возможностям, тем спокойнее от становится и больше начинает успевать. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил ХОРС.
«Люди грустят не потому, что оказываются в каких-то жизненных ситуациях, а потому, что считают, что эти жизненные ситуации плохие. В таком случае советую снять с себя корону Бога и не судить строго ситуации, в которые мы попадаем. Да, мы что-то не успели, но требовать от себя успевать все и всегда - это инфантилизм. Взрослый человек всегда понимает, что все успеть невозможно», - рассказал Хорс.

При этом он объяснил, что потеря каких-то возможностей нежелательна для человека. Другое дело, что «нежелательно» и «плохо» - это не одно и то же. Когда человек это понимает, то живется ему гораздо спокойнее, отметил специалист.

По его словам, когда человек пытается успеть все, что запланировал, он противоречит объективной реальности, в рамках которой все успеть невозможно. 

«Успеть все может только всемогущее существо, коим человек не является. У нормального человека не все получается, и это не плохо. Чем спокойнее мы относимся к потерям возможностей или времени, тем спокойнее становится человек и больше начинает успевать», - объяснил психолог.

Он подчеркнул, что с поставленными задачами человеку может мешать справляться эмоциональная усталость или выгорание. В таком случае он посоветовал избавиться от первопричины и более разумно распределять свое время между отдыхом и работой.

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#психолог
#психология
#здоровье
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Подмосковных жителей приглашают проверить свое здоровье в подмосковных парках
14 июля 2023, 14:49

Фото: istockphoto / Valeriya

В эти выходные акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 25 муниципалитете Московской области.

Жители Московской области 15 и 16 июля смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи будут принимать жителей в 25 городских округах Московской области: Балашиха, Пушкино, Коломна, Химки, Щёлково и других.


«На протяжении всего лета наши бригады врачей работают в парках городских округов. Чтобы у жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в максимально комфортных условиях: быстро, бесплатно и на свежем воздухе. В этот раз парков-участников больше», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Желающие смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. На этот раз парков-участников будет больше, чем в предыдущие выходные. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости врачи направят в поликлинику на углублённое обследование.

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Почти 2 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья.

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#Здоровье
#проверь здоровье
#парк
#Парки Подмосковья
#Подмосковный парк
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Бывший президент ЮАР проходит лечение в Москве
14 июля 2023, 12:36

Фото:istockphoto/Oleksii Liskonih

Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума лечится в Москве.
News24 пишет, что Джейкоб Зума отправился на медицинское обследование. Экс-президент вылетел коммерческим рейсом в столицу России 10 июля. Известно, что Зума пользуется услугами российского здравоохранения с 2014 года после отравления.
 
В ЮАР Зума планирует вернуться на следующей неделе.
 
В 2021 году Зума был приговорен Конституционным судом ЮАР к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду.
 
Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года. До этого против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.

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#ЮАР
#Москва
#лечение
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Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода
14 июля 2023, 12:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Видновской больницы спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода из-за переедания.
Бригада скорой медицинской помощи привезла 40-летнего мужчину в Видновскую больницу, он жаловался на загрудинную боль и рвоту, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования врачи диагностировали пациенту разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы, что приводит к нагноению полости. Эта патология возникла у пациента из-за переедания и могла привести к летальному исходу.
«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно и заняла 8 часов», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Константин Хадиков.
В ведомстве сообщили, что состояние пациента улучшилось, его выписали из больницы. В скором будущем мужчине проведут операцию по созданию искусственного пищевода.

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#Видное
#врачи
#разрыв пищевода
#переедание
#операция
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В Великобритании мужчина перестал покупать еду на вынос и похудел на 139 кг
14 июля 2023, 12:18

Фото:istockphoto/Cunaplus_M.Faba

36-летний Джонатан Ходжсон из Барнсли, Великобритания, задыхался при ходьбе и быстро уставал. Мужчина злоупотреблял едой навынос и фастфудом.
The Sun пишет, что мужчина решил изменить жизнь в 2020 году, когда посмотрел мотивирующий ролик фитнес-тренера Пита Шоу.
 
Мужчина начал заниматься спортом дома, отказался от вредной пищи. Потом начал тренироваться в спортзале 5 раз в неделю.
 
За несколько лет британец избавился от 139 кг. В 2024 году мужчина собирается удалить лишнюю кожу, обвисшую после похудения.

Ранее 60-летняя адвокат Илин Блок из штата Гавайи похудела на 29 кг и поучаствовала в соревнованиях по бодибилдингу

По словам женщины, она всегда хотела заниматься бодибилдингом, но раньше не хватало времени для тренировок, пишет Лента. Ру. Живым примером того, что нет ничего невозможного, для американки стала жительница Канады Джоан Макдональд. Она в свою очередь сбросила 31 кг в возрасте 70 лет.

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#вес
#здоровье
#диета
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В России выявлен клещевой энцефалит в нетипичных для инфекции регионах
14 июля 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Ocskaymark

В 2023 году 353 тысячи россиян обратились к медикам помощью после укуса клеща. В прошлом году помощь врачей понадобилась 381 тысячи человек.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Роспотребнадзор.
 
В нынешнем году список характерных для распространения клещевого энцефалита территорий пополнили 4 района Якутии — Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский.
 
С начала 2023 года наибольшее число случаев клещевого энцефалита обнаружено в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях.

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#Клещ
#энцефалит
#здоровье
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