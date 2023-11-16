С врачами подмосковных больниц начнут работать клинические психологи

Фото: Минздрав МО
Клинические психологи многопрофильных больниц Московской области со следующего года начнут работать с сотрудниками своей медицинской организации. Они станут проводить тренинги и консультации по рабочим и личным вопросам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В регионе уже сейчас для врачей регулярно проводят тренинги по бесконфликтному общению, стрессоустойчивости и эффективным коммуникациям с пациентами.
Программу разработали Центр развития компетенций, главный внештатный специалистом Минздрава Московской области по медицинской психологии Ириной Хох и учебный центр НИКИ детства.
Первый тренинг для клинических психологов пройдёт 22 ноября, в День психолога. Подготовку к работе с коллективами больниц все клинические психологи подмосковных многопрофильных больниц пройдут в ближайший месяц.
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«Со следующего года к этой работе планируется привлечь и клинических психологов на местах. Они хорошо знают коллектив своей больницы, имеют большой опыт. В ближайшее время начнем подготовку к этой работе более 90 клинических психологов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Первый тренинг для клинических психологов пройдёт 22 ноября, в День психолога. Подготовку к работе с коллективами больниц все клинические психологи подмосковных многопрофильных больниц пройдут в ближайший месяц.
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Лора Луганская