Более 8 тыс жительниц Подмосковья прошли маммографию после самостоятельной записи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье записаться на исследование груди самостоятельно могут женщины старше 40 лет, не проходившие его более двух лет. Это можно сделать через региональный портал госуслуг или по телефону 122. Такая услуга доступна с августа 2022 года.
Исследование позволяет провести диагностику молочных желез и обнаружить различные патологии, в том числе кисты и опухоли.
Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака груди у женщин в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
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Самозапись на маммографию позволила обнаружить 80 случаев рака груди у женщин в Подмосковье, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Раньше на маммографию мог записать только врач. Сейчас женщинам старше 40 лет, которые в большей степени подвержены развитию рака молочных желез, открыта возможность самостоятельной записи на исследование. Это важно, поскольку именно рак молочной железы занимает 1-е место по распространённости у женщин, но в то же время его легко выявить на ранней стадии, благодаря диагностике. Так, с начала года более 8 тыс. женщин воспользовались такой услугой. И у 80 из них был обнаружен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.Чтобы самим записаться на маммографию, нужно быть старше 40 лет, иметь прикрепление к поликлинике, подведомственной региональному Минздраву. А давность предыдущего исследования должна превышать два года.
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Алиса Сергиенко