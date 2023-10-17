Щелковские врачи помогли женщине родить в 10-ый раз

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В перинатальном центре городского округа Щёлково врачи помогли родить в десятый раз 33-летней пациентке, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра заведующим, заместителем главного врача и главным врачом было принято решение о родоразрешении путем кесарева сечения в плановом порядке, учитывая предлежание плаценты. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2680 г и ростом 48 см», - сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.
Стоит отметить, что пациентка и новорожденный ребёнок уже готовятся к выписке.
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