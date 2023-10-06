Щёлковский эпидемиолог Щадрина предупредила об осенней активности клещей

Фото: Istockphoto /Nataba
Врач-эпидемиолог Щёлковский больницы Кристина Щадрина напомнила жителям Подмосковья об осенней активности клещей. Их укусы опасны для человека, так как могут вызвать клещевой энцефалит, пятнистую лихорадку, болезнь Лайма и другие тяжёлые инфекционные заболевания.
«Если клещ всё же успел вас укусить, стоит незамедлительно достать его и поместить в контейнер с влажной ватой. После этого необходимо сдать клеща на анализ», – подчеркнула Щадрина.Врач добавила, что клещи активнее всего утром и вечером. Чтобы обезопасить себя, не рекомендуется ходить в густых тёмных лесных чащах, где нет ветра и солнечных лучей. Это идеальное место для клещей.
Читайте также:
Хоботок с хитиновыми зубами: каких насекомых нужно избегать осенью
Биолог рассказал, какие анализы сдать после укуса активной осенью мухи-кровососки
Подмосковный травматолог Захаров рассказал, что делать в случае укуса клеща
Лора Луганская