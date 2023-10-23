Science Direct: Быстрая ходьба снижает риск развития рака и слабоумия

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Исследователи из Лестерского университета выяснили, что активная ходьба помогает снизить риск развития слабоумия и онкологии. Об этом пишет Science Direct.
У женщин, постоянно передвигающихся пешком, риск умереть от рака на 26% ниже, а у мужчин аналогичная цифра составила 29%.
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