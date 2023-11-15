Science Focus: Использование наушников приводит к росту бактерий в ушах

Если мужчине не повезло с размером полового органа, не стоит рассказывать об этом на первом свидании. Как подготовить партнершу к встрече с «маленьким дружком» рассказал сексолог, научный сотрудник Института имени Кинси по изучению секса Джастин Лемиллер. Об этом пишет издание Men's Health.