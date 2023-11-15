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Science Focus: Использование наушников приводит к росту бактерий в ушах

15 ноября 2023, 01:52
Фото: iStock/cicerocastro

Фото: iStock/cicerocastro

Учёные из университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, США, выяснили, что частое использование наушников может привести к увеличению числа бактерий в ушных проходах и, как следствие, различным инфекционным заболеваниям. Об этом пишет BBC Science Focus.

Согласно результатам первого исследования, в ушах из-за наушников множатся популяции различных штаммов стафилококка (типичных кожных бактерий). В результате второго исследования выяснилось, что после часового ношения наушников количество бактерий на вкладышах возрастает 11-кратно.

В публикации отмечается, что пока не удалось доказать, что рост числа бактерий вследствие ношения наушников коррелируют с частотой ушных инфекций. При этом некоторые исследователи отмечают, что кожа ушей травмируется при частом извлечении наушников.

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#инфекция
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В Подмосковье осваивают новые методы лечения мочекаменной болезни у детей
14 ноября 2023, 22:47

Фото: Минздрав МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства начали внедрять лазерную литотрипсию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Это современное лечение заболеваний мочевыделительной системы у детей.
Врачи при малоинвазивном хирургическом вмешательстве вводят через естественные мочевыделительные пути оптическую камеру с лазерной установкой, находят камень в почке и разрушают лазером на мельчайшие частицы.
«Лазерная литотрипсия менее травматична для пациента по сравнению в полостной операцией. Такое вмешательство сокращает период восстановления. Проведение подобных операций стало возможным благодаря получению современного оборудования – хирургического лазерного аппарата за 6 млн рублей», – рассказал заведующий отделением детской урологии-андрологии Андрей Суходольский.
Он уточнил, что на данный момент проведено уже шесть таких операций. Уточняется, что оборудование закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами
Men's Health: Сексолог Лемиллер дал советы мужчинам с маленьким пенисом
14 ноября 2023, 22:42

Фото: istock / monstArrr_

Если мужчине не повезло с размером полового органа, не стоит рассказывать об этом на первом свидании. Как подготовить партнершу к встрече с «маленьким дружком» рассказал сексолог, научный сотрудник Института имени Кинси по изучению секса Джастин Лемиллер. Об этом пишет издание Men's Health.
Лемиллер пояснил, что не стоит сразу обсуждать тему размера полового члена сразу после знакомства с женщиной. 

«Сначала постарайтесь найти время для установления эмоциональной связи, а после улучшить момент и поднять эту тему до того, как снимете одежду. Подумайте, как сказать, что вы более чем способны компенсировать нехватку размера», — посоветовал эксперт.
Он также напомнил, что умение доставить оргазм не всегда зависит от размера члена и многие женщины  легче испытывают оргазм от мануальной стимуляции клитора, от орального секса, или с помощью вибраторов или других секс-игрушек. 

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#секс
#эксперт
#женщины
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Врач Умнов: Алкогольное мороженое может замедлять когнитивные навыки
14 ноября 2023, 20:15

Фото: istockphoto.com/VeselovaElena

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил об исключительной опасности алкогольного мороженого.
По его словам, оно несёт такой же вред, как и сам алкоголь, а из-за сладкого вкуса мороженого его можно употребить больше, что также очень плохо.

Умнов перечислил последствия, к которым может привести злоупотребление таким десертом, к которым отнёс предиабет и ухудшение работы сердца.

Кроме того, специалист считает в корне неправильным то, что алкогольное мороженое строго не запрещено детям.

«Ухудшаются память, обучаемость, сон, когнитивные навыки. И 18 лет молодой человек может встретить с язвой желудка, поврежденной поджелудочной железой, с нарушениями в работе сердца и расстроенной психикой, с лишним весом и предиабетом», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.

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#опасность
#здоровье
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Эндокринолог Поляков рекомендовал пожилым избегать красное мясо
14 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/Vladimir Mironov

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков заявил, что пожилым людям стоит избегать красное мясо, а лучше отдать предпочтение морепродуктам и рыбе.
Он отметил, что эти продукты необходимы, поскольку они богаты белком, чрезвычайно важным элементом для организма.

«Людям старшего возраста стоит избегать красного мяса, потому что в нем много метионина, который повышает риски развития опухолей. Лучше сделать акцент на рыбу, морепродукты и птицу», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Поляков.

А нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина заявляла, что бульоны крайне полезны для здоровья, а супы и щи являются лёгким источником белка из-за содержащегося в них мяса.

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#здоровье
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Волоколамским долголетам рассказали, как распознать сахарный диабет
14 ноября 2023, 17:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Как распознать сахарный диабет и какие есть меры профилактики рассказали долголетам из Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках дня эндокринолога и всемирного дня борьбы с сахарным диабетом для участников «Активное Долголетие» врач-эндокринолог Волоколамской ЦРБ Александр Кузнецов провёл лекцию на тему «Сахарный диабет. Профилактика. Лечение».

Участникам мероприятия рассказали о причинах появления сахарного диабета, способах его лечения и профилактике заболевания.

«Такие встречи полезны для волоколамцев, особенно для представителей старшего поколения. Встречи с врачами планируем проводить на постоянной основе», —отметила и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.

Стоит отметить, в завершении лекции специалист ответил на вопросы, которые интересуют пенсионеров и провел индивидуальные консультации.

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#сахарный диабет
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Нарколог Сараев назвал главную опасность вина из грибов для похудения
14 ноября 2023, 16:15

Фото: IStock/IL21

В России изобрели винный напиток на основе грибов, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу. Об этом рассказали в Российском биотехнологическом университете (РОСБИОТЕХ).
Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев отметил, что алкоголь сам по себе может давать повышение энергии и работоспособности, однако впоследствии за это приходится платить своим здоровьем.  Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«В этом и есть главная уловка алкоголя, — он вызывает желание употреблять его снова и снова, поэтому люди и становятся зависимыми. Но эта уловка краткосрочная, в дальнейшем человеку приходится платить за эти ощущения плохим самочувствием, сопутствующими заболеваниями, нарушениями в работе системы органов. В данном случае большое значение имеет не столько алкоголь, сколько ингредиенты в его составе, которые усиливают воздействие этанола», — отметил специалист.
Марат Сараев подчеркнул, что воздействие некоторых грибов в сочетании с алкоголем ещё не изучено. Однако, если эти грибы вызывают хоть какой-нибудь галлюциногенный эффект, это может быть опасно для организма.
Подобные новости в информационном поле могут быть специальным «вбросом», уверен эксперт. Так специалисты изучают рынок для нового или планируемого продукта.
«Тут необходимо предоставить по алгоритму, который существует в науке, с клиническими исследованиями, с доказательной базой очень много информации. Если же у нас пока нет доказательной базы в открытом доступе, значит, это ещё не произошло и люди оценивают просто коммерческие данные, будет ли это в дальнейшем востребовано. На мой взгляд, это всё часть какого-то бизнес-плана», — заключил Сараев.
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#грибы
#алкоголь
#нарколог
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Кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты
Кардиолог Конев: Для сердца наиболее вредны соленые, кислые и моченые продукты
14 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / Zay Nyi Nyi

Определенные продукты могут быть опасны для правильной работы сердца.
Кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru рассказал, что сердцу вредят соленые, кислые, моченые продукты, а также продукты с большим содержание холестерина. Из-за таких продуктов страдают почки, ответственные за выработку гормонов, которые регулируют артериальное давление. 

«Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина — жирное мясо, жирные молочные продукты.», — отметил Конев.
В дополнение к этому, Конев напомнил о вреде алкоголя, фастфуда и газированных напитков для сердечно-сосудистой системы. Врач также призвал людей есть меньше сладостей, подчеркивая их негативное влияние на сердце.

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Нутрициолог Тиханычева: Чай тулси эффективен от бессонницы
14 ноября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/artoleshko

Нутрициолог Жанна Тиханычева заявила, что одним из наиболее эффективных средств для борьбы с бессонницей является чай тулси.
«Чай тулси показан при проблемах со сном, так как обладает лёгким расслабляющим и седативным действием. Он благотворно влияет на работу нервной системы. Помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Тиханычева.

Кроме этого, чай способен замедлять процессы старения, нормализует метаболизм, улучшает деятельность ЖКТ и даже поднимает настроение.

До этого россиянам раскрыли, как вдохнуть новую жизнь в старый добрый рецепт мимозы. Как пишет utro.ru, для обновления блюда подавать его можно не целиком, а сразу порционно.

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#здоровье
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Врач Демьяновская рассказала, в чём опасность прикусывания щек и губ изнутри
Врач Демьяновская: привычка кусать щеки и губы провоцирует онкологию
14 ноября 2023, 14:17

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Опасность покусывания щек и губ заключается в том, что на слизистой оболочке полости рта появляются повреждения, которые могут долго не заживать.
Именно они могут стать входными воротами для вирусов и бактерий, который выступают возбудителями инфекционных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская. 

«Непроизвольное покусывание губ и щек относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения. К таким проявлениям можно отнести выдергивание волос, царапание и щипание кожи, выдавливание прыщей. Первые симптомы могут появиться в любом возрасте, но чаще всего они возникают у подростков 11–15 лет», — рассказала Екатерина Демьяновская. 
Причины такого поведения пока до конца не изучены. Некоторые исследователи предполагают, что тягу кусать щеки и губы связана с эмоциональным стрессом, попыткой снять напряжение во время приступа гнева или ревности. Но существуют примеры, когда люди наносят самоповреждения, находясь в спокойном состоянии. В данных случаях это относится к стереотипиям, например в рамках экстрапирамидных расстройств.

При этом инфекции — это только малая часть проблем. Частая и продолжительная травматизация слизистых оболочек провоцирует предраковые заболевания, например, лейкоплакию и даже рак.

Лейкоплакия полости рта —заболевание, при котором на внутренней поверхности щек и губ, на языке, деснах и небе появляются белые утолщения, которые состоят из ороговевшего эпителия (верхнего слоя кожи). Из-за постоянных травм живые клетки эпителия преобразуются в плотные роговые чешуйки. Со временем данные чешуйки образуют бляшки. Они  грубеют и затвердевают и имеют склонность к злокачественному перерождению. Статистика говорит, что примерно у 17% людей с лейкоплакией развивается плоскоклеточный рак полости рта.

«Игнорировать такую привычку не стоит. Для начала можно обратиться к стоматологу: возможно, постоянное прикусывание щек и губ связано с неправильным прикусом или хроническими инфекциями в полости рта. Прийти на консультацию к неврологу или психиатру. Врач сможет понять, есть ли у человека какие-либо неврологические или психические расстройства, и разработает план лечения», —сказала в заключении Екатерина Демьяновская.
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