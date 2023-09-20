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ScienceFocus: Тщательный уход за зубами снижает риск развития рака головы и шеи

20 сентября 2023, 18:07
Фото: istock / Bojan89

Фото: istock / Bojan89

Ученые из Университета Северной Каролины провели исследования и обнаружили связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи.
Согласно исследованию, люди с большим количеством здоровых зубов и отсутствие заболеваний десен, показывали лучший уровень выживаемости. Об этом сообщает ScienceFocus.

В исследование приняло участие 2,5 тысячи человек, которым были поставлены диагнозы рак горла, гортани, носовых пазух и полости рта. Ученые отметили, что люди, которые посещали зубных врачей в течение 10 лет до постановки диагноза и те, кто имеет больше 20 собственных зубов, имеют на 15 процентов больше шансов вылечиться от онкологии в области шеи и головы.


Ученые пришли к выводу, что плохое здоровье зубов может провоцировать рак из-за изменений в микробиоме рта. Кроме того, люди, чаще посещающие зубных, лучше следят за общим здоровьем, что помогает в диагностике рака на ранних стадиях.

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#ученые
#здоровье
#исследование
#человек
#рак
#люди
#зубы
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Диетолог Русакова рассказала, кому не стоит есть орехи
Диетолог Русакова: орехи являются сильным аллергеном
20 сентября 2023, 18:30

Фото: iStock/eternalcreative

Диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест» и «Q-Клиника», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала в беседе с Правда.Ру о пользе и вреде орехов.
По словам специалиста, орехи действительно обладают пользой для организма человека. В них содержатся незаменимые аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы А, В, С и Е, а также орехи являются хорошими антиоксидантами.

Однако, как утверждает Русакова, есть орехи необходимо в умеренном количестве, поскольку они обладают повышенной калорийностью. Норма для взрослого человека составляет порядка 20-30 грамм орехов в день, для детей от 6 лет — не более 50-100 грамм в неделю.

Диетолог отмечает, что большинство орехов — это сильный аллерген, по этой причине людям с заболеваниями ЖКТ их необходимо употреблять с осторожностью, а маленьким детям их вовсе не следует давать.

«Полезнее употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солёными и тем более — в глазури или шоколаде. В процессе жарки орехи теряют полезные свойства жиров, а соль, которую в избытке используют в пищевой промышленности, способствует задержке воды в организме и возникновению отеков. Также можно замачивать орехи в воде перед употреблением», — цитирует Русакову Правда.Ру.

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#норма
#диетолог
#пища
#соль
#витамины
#аллергия
#еда
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Врачи из Долгопрудного удалили у пациентки почти 5-килограммовую опухоль матки
20 сентября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Долгопрудненской областной больницы провели успешную операцию женщине, у который выявили 4,5 килограммовую опухоль.
Бригада скорой медицинской помощи доставила 54-летнюю женщину в гинекологическое отделение с острой болью и большим видимым образованием в брюшной полости, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Врачи провели МРТ-обследование пациентке, которое подтвердило факт наличия новообразования. Врачи приняли решение о проведении экстренной операции. Оперативное вмешательство проводил заведующий хирургическим отделением Сергей Лисин.

Ситуация осложнялась тем, что образование давило на внутренние органы, вызывая непроходимость кишечника.  
«Операция происходила через большой разрез, соответствующий размерам опухоли, так как иначе 25-сантиметровый в диаметре шар извлечь было бы невозможно. В настоящий момент фрагменты этого образования отправлены на гистологическое исследование», —рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, Сергей Лисин.

Операция прошла успешно, пациентку выписали из больницы на 5 день после операции, её самочувствие улучшилось.

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#долгопрудный
#мрт
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Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки
20 сентября 2023, 16:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Первое — привиться от гриппа. Потому что если сейчас циркулирует и грипп, и омикрон — не в пандемических, но в умеренный цифрах, то человек, переболев гриппом, естественно, ослабнет, и вероятность заболеть даже слабеньким омикроном у него возрастет», — приводит слова Онищенко Общественная служба новостей.

По мнению Онищенко, на сегодняшний день нет оснований ожидать сильного роста заболеваемости коронавирусом. Он также подчеркнул, что новая вакцина от ковида сейчас проходит клинические испытания, а россиянам пока доступна ее старая версия.

Бывший глава Роспотребнадзора добавил, что масочный режим будут вводить по мере необходимости.

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#вакцина
#человек
#коронавирус
#масочный режим
#служба
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Медучреждения Лобни оснащают современным оборудованием
20 сентября 2023, 16:10

Фото: Минздрав МО

В городском округе Лобня в 2020 во взрослой поликлинике № 1установлен компьютерный томограф. Единый блок для проведения КТ-диагностики включает процедурный кабинет, пультовую, кабинеты заведующей отделением и врача лучевой диагностики, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В медучреждениях Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва реализуют масштабную программу по замене старого аналогового оборудования на новое. Речь идёт о КТ, МРТ, рентген-аппаратах, флюорографах, маммографах и ангиографах.
«Одна из ключевых наших задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Подмосковья. Мы оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием Полностью заменить аналоговое оборудование на современное цифровое планируем к 2025 году», – заявил Воробьёв.  
В 2021 году в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» в Детской поликлинике  Лобни провели капремонт рентген-кабинета , заменили старое аналоговое оборудование на новый цифровой рентгенодиагностический аппарат.  

В 2022-м в Лобненской городской поликлинике №2 также после ремонта открылся рентген-кабинет, где установили современный цифровой рентгенодиагностический комплекс отечественного производства. 
«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва мы продолжаем работу над увеличением пропускной способности и сокращением времени на обследование. Это поможет улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей города», – отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
 В 2023 году планируется завершить ремонт кабинета маммографии, заменить оборудование и установить новый рентген-аппарат в Лобненской городской поликлинике №1.  В 2024-м планируют начать организовывать кабинет МРТ. Также в следующем году откроется новый корпус поликлиники №1 на 600 посещений в день. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог Гусакова рассказала, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища
Нутрициолог Гусакова: съеденная перед сном пища не гниет ночью в ЖКТ
20 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Choreograph

Нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что пища, которую человек съел перед сном, не гниет в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению специалиста, пищеварительные процессы ночью не прекращают свою работу, а лишь замедляются.

«Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис», — приводит слова Гусаковой NEWS.ru.

Нутрициолог подчеркнула, что вечерний прием пищи не должен содержать вредных и тяжелых для переваривания продуктов. Лучшим вечерним приемом пищи специалист назвала белковые продукты в сочетании с овощами.

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#продукты
#данные
#сок
#приём
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Диетологи рассказали о пользе чайной ложки мёда перед сном
20 сентября 2023, 14:06

Фото: istock / Alena Bogdanova

Диетологи рассказали, что одна ложна меда перед сном улучшает качество сна.
Мед обладает множеством полезных качеств: помогает бороться с болезнями дыхательных путлей, улучшает метаболизм, обладает антибактериальным и иммуностимулирующим действием. Многие люди любят добавлять мед в свой рацион для поддержания здоровье. Теперь выяснилось, что мед полезен в борьбе с бессонницей. Исследование опубликовал журнал Planet Today. 

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 700 человек от 40 до 55 лет. Так, испытуемые, принимая ложку меда, растворенную в стакане воды, на ночь, стали спать намного лучше. Испытание проводилось на протяжении нескольких месяцев, а эффект сохранился еще дольше. 

Ранее гастроэнтеролог рассказал о сомнительной пользе супов при болезнях ЖКТ. 

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#мёд
#здоровье
#исследование
#люди
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Вирусолог назвал симптомы нового коронавируса «пирола»
Вирусолог Нетесов назвал симптомы нового коронавируса «пирола»
20 сентября 2023, 13:55

Фото: IStock/Choreograph

В Тюмени, ХМАО, Псковской, Саратовской, Пермской, Иркутской и Тульской областях объявили о возобновлении масочного режима в медучреждениях. Также маски обязали носить в доме правительства России. При этом, случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола» не зафиксировано в России, рассказали в Роспотребнадзоре.
Отличить коронавирус от обычного ОРВИ достаточно сложно. Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «Радио 1» об отличительных чертах коронавируса.
«Если просто насморк и озноб, то это как правило риновирусы – очень известные вирусы, которые составляют составляют основу для более чем 30 процентов всех лёгких заболеваний. При коронавирусе в первую очередь возникает кашель, но насморк там тоже есть», — сказал Нетесов.
По словам специалиста, новый вид коронавируса преодолевает иммунитет у людей, которые переболели предыдущим штаммом. Защититься от него помогут маски.
«По зарубежным данным, прежние вакцины не работают. Наша же вакцина “Cпутник” разработана против уханьского варианта 2020-го года. Конечно, она может снизить патогенность заболевания и тяжесть, но само заболевание она не предотвратит», — подчеркнул специалист.
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#вакцины
#орви
#коронавирус
#маски
#иммунитет
#вирусолог
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Психолог Морозова объяснила, почему женщины не хотят секса
Психолог Морозова: привычка все контролировать грозит потерей интереса к сексу
20 сентября 2023, 13:36

Фото: iStock/macniak

Психолог-сексолог, консультант в области сексуальных отношений, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Евгения Морозова заявила, что на женскую привлекательность и сексуальность влияет не только состояние здоровья, но и повседневные привычки. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Морозова отметила, что, если женщина много работает, то у нее не хватает сил на флирт, качественный секс и оргазм.

«Женщины, которые привыкли держать все в своей жизни под контролем, находятся в постоянном напряжении, не могут расслабиться и отключить голову, им трудно дается наслаждение. Часто они вовсе теряют интерес к сексуальной жизни», — приводит слова психолога «Газета.Ru».

По мнению специалиста, для того, чтобы наладить интимную жизнь, женщине следует наладить сон, а также заняться тем, что действительно нравится – это поспособствует снижению психологической нагрузки.

Напомним, ранее специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.

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#ученые
#секс
#сон
#женщина
#жизнь
#женщины
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Диетолог Сабат назвала важные утренние привычки для людей после 40
Диетолог Сабат: упражнения и борьба со стрессом помогут сохранить форму после 40
20 сентября 2023, 12:44

Фото: iStock/Ridofranz

Диетолог Мэри Сабат назвала три утренние привычки, которые необходимы для поддержания здоровья и сохранения фигуры после 40 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По мнению диетолога, частые физические упражнения являются важнейшими компонентами сохранения физической формы. Сабат утверждает, что силовые тренировки следует проводить 2–3 раза в неделю. Эксперт считает, что физкультура особенно полезна для людей старше 40 лет, так так мышечная масса уменьшается с возрастом, что приводит к замедлению метаболизма. 

Сабат также сообщила, что сбалансированный завтрак, который должен состоять из нежирных белков, цельного зерна, полезных жиров и большого количества фруктов и овощей, предотвратит энергетический сбой, замедляющий метаболизм.

«Хронический стресс опасен гормональным дисбалансом, например повышенным уровнем кортизола, который негативно сказывается на обмене веществ и способствует увеличению веса», — приводит слова диетолога «Вечерняя Москва».

Сабат порекомендовала включить в распорядок дня медитации или любимое хобби, которое позволит снизить нагрузку на эмоциональный фон.

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