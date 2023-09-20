ScienceFocus: Тщательный уход за зубами снижает риск развития рака головы и шеи

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Ученые из Университета Северной Каролины провели исследования и обнаружили связь между здоровьем полости рта и раком головы и шеи.
Согласно исследованию, люди с большим количеством здоровых зубов и отсутствие заболеваний десен, показывали лучший уровень выживаемости. Об этом сообщает ScienceFocus.
В исследование приняло участие 2,5 тысячи человек, которым были поставлены диагнозы рак горла, гортани, носовых пазух и полости рта. Ученые отметили, что люди, которые посещали зубных врачей в течение 10 лет до постановки диагноза и те, кто имеет больше 20 собственных зубов, имеют на 15 процентов больше шансов вылечиться от онкологии в области шеи и головы.
Ученые пришли к выводу, что плохое здоровье зубов может провоцировать рак из-за изменений в микробиоме рта. Кроме того, люди, чаще посещающие зубных, лучше следят за общим здоровьем, что помогает в диагностике рака на ранних стадиях.
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В исследование приняло участие 2,5 тысячи человек, которым были поставлены диагнозы рак горла, гортани, носовых пазух и полости рта. Ученые отметили, что люди, которые посещали зубных врачей в течение 10 лет до постановки диагноза и те, кто имеет больше 20 собственных зубов, имеют на 15 процентов больше шансов вылечиться от онкологии в области шеи и головы.
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Алина Юрчак