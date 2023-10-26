Секс-коуч Чайная рассказала, как отсрочить наступление оргазма

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«Если хочется отложить наступление оргазма, можно принести в секс долю импровизации. Сменить позу на непривычную, заняться оральными ласками прямо в середине процесса, позволить себе и партнеру иначе касаться и целовать друг друга», — говорится в публикации.
«Если вы чувствуете, что после оргазма ваша чувствительность снижается, этим тоже можно воспользоваться. Попробуйте получить разрядку до секса, и, возможно, так он будет длиться дольше», — порекомендовала Чайная.
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