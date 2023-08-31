Сексолог Джон рассказала о пользе от совместного просмотра порнографии

Фото: iStock/Foremniakowski
Просмотр порнофильмов вместе с партнёром поможет создать более чувственные и интимные отношения в паре.
Так считает сексолог Рианнон Джон, пишет Mashable. По её мнению, кино для взрослых, а также обмен порнографическими роликами в сообщениях укрепляет связь между влюбленными. Это происходит из-за того, что возникает ощущение высшей степени доверия и отсутствия границ. Также во время совместного просмотра порнографии можно обсудить пикантные темы, о которых трудно говорить в иной обстановке.
Но есть ограничение: порнофильмы нельзя включать без предупреждения в спальне или отправлять сообщения с таким содержания партнёру. Необходимо сначала обсудить это и убедиться, что партнёр относится к идее положительно.
Читайте также:
В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу
Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо
Доминатрикс рассказала, как зарабатывает тысячи евро на унижениях ботаников
«Пары могут больше узнать о том, что возбуждает их партнера, и сообщить о своих потребностях. Это приводит к более удовлетворяющей и полноценной сексуальной связи»,- объяснила сексолог Рианнон Джон.
Читайте также:
В Мексики отель предлагает разведённым постояльцам необычную услугу
Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо
Доминатрикс рассказала, как зарабатывает тысячи евро на унижениях ботаников
Мария Фирсова