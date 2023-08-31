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Сексолог Джон рассказала о пользе от совместного просмотра порнографии

31 августа 2023, 08:29
Фото: iStock/Foremniakowski

Фото: iStock/Foremniakowski

Просмотр порнофильмов вместе с партнёром поможет создать более чувственные и интимные отношения в паре.
Так считает сексолог Рианнон Джон, пишет Mashable. По её мнению, кино для взрослых, а также обмен порнографическими роликами в сообщениях укрепляет связь между влюбленными. Это происходит из-за того, что возникает ощущение высшей степени доверия и отсутствия границ. Также во время совместного просмотра порнографии можно обсудить пикантные темы, о которых трудно говорить в иной обстановке.
«Пары могут больше узнать о том, что возбуждает их партнера, и сообщить о своих потребностях. Это приводит к более удовлетворяющей и полноценной сексуальной связи»,- объяснила сексолог Рианнон Джон.

Но есть ограничение: порнофильмы нельзя включать без предупреждения в спальне или отправлять сообщения с таким содержания партнёру. Необходимо сначала обсудить это и убедиться, что партнёр относится к идее положительно.

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#отношения
#секс
#любовь
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В Англии разработают синтетический алкоголь, который не будет вызывать побочных эффектов
31 августа 2023, 14:43

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Английская компания занимается разработкой синтетического алкоголя, от которого не будет побочных эффектов.
Oddity Central пишет, что в компании GABA Labs заявили, что синтетический алкоголь позволит человеку получить легкую форму опьянения. При этом не будет нарушаться водно-солевой баланс и удастся избежать похмелья.
 
«Это будет похоже на бокал вина, который расслабляет, делает вас немного болтливым, общительным», —рассказал основатель компании доктор Дэвид Натт.
Синтетический алкоголь будет называться Alcarelle. Безвкусное вещество можно будет добавлять в любой напиток. В компании сообщили, что разрабатывается продукт давно, но процесс его одобрения регулирующими органами происходит очень медленно.

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Сексолог Джон рассказала о пользе от совместного просмотра порнографии
#алкоголь
#алкоголизм
#здоровье
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Врач Лемешко рекомендовала ограничить потребление колбас и сосисок для профилактики рака
31 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto.com/lusia599

Врач-эндокринолог, диетолог Янина Лемешко заявила, что для профилактики одного из самых частых видов онкологии — рак толстой и прямой кишки – необходимо нормализовать рацион питания, в частности, ограничить потребление сосисок и колбас.
При этом, вовсе необязательно исключать данные продукты из рациона.

«Что представляет собой питание современного человека? Много сахара и обработанного мяса, мало клетчатки, белка и правильных жиров. Означает ли эта информация, что нужно переходить на куриную грудку с листом салата? Нет. Но ограничить употребление колбас и сосисок до 500 г в неделю и не более 50 г в день будет полезно», — заявила в беседе с «Вечерней Москвой» Лемешко.

Она добавила, что для профилактики рака толстой кишки необходимо есть 50–55 г клетчатки в день.

А врач-терапевт Алексей Хухрев заявил о важности железа и магния в организме, дефицит которых может привести к неприятным ощущениям в ногах ночью, и даже к судорогам.

«Если говорить про так называемый синдром беспокойных ног, это связано с дефицитом железа. Если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, стоит проверить именно его. <…> Бывают еще ночные судороги, которые вызывает дефицит магния. Он участвует очень во многих функциях организма, в том числе в передаче нервных импульсов и функционировании мышц», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

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#продукты
#врач
#питание
#здоровье
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Кардиолог Оэн-Сяо назвала 6 признаков начавшихся проблем с сердцем
31 августа 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Foremniakowski

Врачи-кардиологи Ригвед Тадвалкар и Джойс Оэн-Сяо рассказали о 6 тревожных симптомах, которые говорят о начавшихся проблемах с сердцем.
Издание Huffpost пишет, что боль в челюсти, которая отдаёт вверх по шее и вниз в левую руку, может быть признаком развития сердечного приступа или стенокардии. Если данное состояние сопровождается тошнотой и дискомфортом в груди, нужно срочно посетить врача.
 
Частые головокружения и головная боль, которая «стреляет» в лоб и глаза, могут возникать из-за высокого кровяного давления. Игнорировать такие состояния нельзя, потому что гипертония может спровоцировать инсульт.
 
Следует обратить внимание на тошноту и снижение аппетита. Многие пациенты, которые перенесли сердечный приступ с закупоркой артерии в задней части сердца, не испытывали боли в груди или одышку. Их тошнило, и они испытывали болезненные ощущения в желудке.
 
Боль в икрах или голенях, отёки могут быть вызваны тромбом. Есть вероятность, что сердце не справляется с нагрузкой и не может обеспечить нормальное кровоснабжение конечностей.
 
Одышка указывает на сердечно-сосудистые заболевания.

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Сексолог Джон рассказала о пользе от совместного просмотра порнографии

Доктор Павлова рассказала, чем грозит сидячий образ жизни в детстве
#сердце
#здоровье
#кардиолог
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Доктор Павлова рассказала, чем грозит сидячий образ жизни в детстве
31 августа 2023, 09:15

Фото: iStock/Chinnapong

Об опасных последствиях сидячего образа жизни в детстве рассказала в своём Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
Врач объясняет, что малоподвижный сидячий образ жизни ведёт к увеличению веса левого желудочка сердца и нарушает работу сердца в юном возрасте. Что приводит к тому, что во взрослом возрасте в 2 раза повышается риск инсульта и заболеваний сердца. И проблемы эти не зависят от массы тела и давления.
 
Врач рекомендует делать небольшие перерывы в учебном процессе и выполнять физические упражнения.

Ранее педиатр Кашкина предупредила о последствиях ношения тяжелого школьного рюкзака: у школьника усиливается грудной кифоз (искривление верхней части позвоночника, которое приводит к сутулости и согнутости фигуры), а также зажимается поясничный отдел.

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#дети
#школа
#здоровье
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В России исключили риск завоза «болезни легионеров»
В Роспотребнадзоре исключили риск завоза «болезни легионеров» в РФ
31 августа 2023, 03:29

Фото: iStock/Artur Plawgo

В России исключены риски завоза «болезни легионеров» на территорию страны, ситуацию на границе контролируют специалисты Роспотребнадзора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в Польше из-за вспышки «болезни легионеров» 14 человек скончались. 

«Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу. Для этих целей задействована АИС «Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — пояснили в ведомстве.

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#человек
#специалисты
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#роспотребнадзор
#россия
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Врач Шарапова рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления
Врач Шарапова: в «Дошираке» много специй, которые повышают холестерин и инсулин
30 августа 2023, 20:55

Chinnachart Martmoh

Нутрициолог, член ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова заявила, что лапшу быстрого приготовления «Доширак» не стоит употреблять в пищу ежедневно, так как специи в составе продукта при регулярном употреблении повышают холестерин и инсулин в организме. Об этом сообщает NEWS.RU.
«Лапша из пакета быстро разбухает, а так быть не должно. Есть риск спровоцировать хронические заболевания, к которым есть предрасположенность», — приводит слова Шараповой NEWS.RU.

По словам нутрициолога, лапша быстрого приготовления насыщает организм на короткий срок, из-за чего появляется риск ожирения. Шарапова подчеркнула, что в мучных продуктах содержится большое количество соли и сахара. Возможен риск появления онкологического заболевания из-за содержания трансжиров и ксенобиотиков в некоторых продуктах.

Напомним, в России прогнозируется дефицит «Доширака». К дефициту лапши быстрого приготовления приведут курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе.

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#курс рубля
#заболевания
#еда
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Учёные назвали 3 занятия, которые помогут вырастить более умных и успешных детей
30 августа 2023, 18:54

Фото: istockphoto/dolgachov

Родителям, которые хотят вырастить более умных детей, учёные рекомендуют записать их в спортивные секции, приучить к чтению и правильному питанию.
Дети, занимающиеся спортом, читающие книги и правильно питающиеся, развивают мышление лучше других, сообщает CNBC, ссылаясь на результаты исследования неврологов из Университета Восточной Финляндии. Учёные 2 года наблюдали за 504 детьми в возрасте от 6 до 9 лет.
 
Сообщается, что дети, которые употребляли в пищу продукты с низким содержанием жира и ели меньшее количество красного мяса и колбасы, показывали хорошие результаты на фоне тех, кто питался неправильно.
 
По данным Национального института здоровья США, дети, занимающиеся спортом, зачастую имеют более высокую самооценку и меньше тревожатся по сравнению со сверстниками.

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#дети
#здоровье
#родители
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Перечислены самые эффективные аппаратные методики коррекции фигуры
Косметолог Бурмистров рассказал об эффективных аппаратные методики коррекции фигуры
30 августа 2023, 18:44

Фото: istockphoto.com/puhimec

Косметолог, дерматовенеролог Кирилл Бурмистров к эффективным аппаратным методикам коррекции фигуры отнёс лимфодренаж, кавитацию, крио- и лазерный липолиз.
Он добавил, что не менее результативными могут быть и миостимуляция, вакуумно-роликовый массаж (LPG), а также работа с высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком.

В беседе с Pravda.Ru специалист пояснил, что такие процедуры, зачастую комбинированные, позволяют без хирургического вмешательства и повреждений кожных покровов корректировать различные участки тела. При этом, для этого не требуются строгие диеты и активные физические нагрузки.

Однако у таких процедур есть и противопоказания. Так, они противопоказаны людям при наличии кардиостимулятора, беременным женщинам, пациентам с онкозаболеваниями, а также людям с различными воспалительными процессами и рядом других противопоказаний.

Бурмистров напомнил, что любая медицинская процедура должна проводиться на качественном и сертифицированном оборудовании для достижения максимального эффекта и отсутствия побочных эффектов и последствий для здоровья.

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#здоровье
#красота
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Россиянам рассказали, чем могут быть опасны орехи
Диетолог Хачирова: Орехи могут спровоцировать аллергию
30 августа 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Диетолог Асият Хачирова заявила, что орехи могут быть опасны для здоровья, поскольку они способны вызвать аллергию.
Также орехи являются очень калорийным продуктом.

«В международных рекомендациях по питанию здорового населения предлагают ограничить количество орехов в день до 30 г. Это число, которое позволит насладиться вкусом орехов, получить из них достаточное количество нутриентов, и в то же время не перебрать с калориями. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует быть осторожными, так как это аллерген», — объяснила в беседе с NEWS.ru Хачирова.

Она также рекомендовала хранить орехи в прохладном и сухом месте для того, чтобы сохранить все питательные и полезные свойства.

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#здоровье
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