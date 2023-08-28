Сексолог Энгл перечислила лучшие позы для обладателей маленьких пенисов

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Сексолог Джиджи Энгл назвала лучшие позы для секса, которые обеспечивают максимальное проникновение. Об этом пишет HuffPost.
Специалист предложила позу «отбойник», однако отметила, что она требует от пары хорошей физической формы и гибкости. В такой позе женщина лежит на спине, поднимает ноги и запрокидывает их за голову. Партнер же в этом время присаживается и слегка раздвигает ноги для глубокого проникновения.
Второй удачной позой для обладателей маленьких пенисов является вариация «догги-стайла», когда ноги партнерши прижаты друг к другу.
Кроме того, Энгл порекомендовала чувственную и интимную позу «нирвана», когда партнерша лежит на спине, а партнер ложится сверху и раздвигает ноги так, чтобы они находились с внешней стороны по обе стороны бедер девушки.
Сексолог подчеркнула, что с медицинской точки зрения маленькими считаются только те пенисы, длина которых составляет менее четырех сантиметров.
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Второй удачной позой для обладателей маленьких пенисов является вариация «догги-стайла», когда ноги партнерши прижаты друг к другу.
Сексолог подчеркнула, что с медицинской точки зрения маленькими считаются только те пенисы, длина которых составляет менее четырех сантиметров.
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Диана Аванесян