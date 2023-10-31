Сексолог Годсон дала советы мужчине, жена которого потеряла интерес к сексу

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Сексолог Сьюзи Годсон в комментарии для издания Irish Examiner дала советы мужчине, у которого супруга потерял интерес к интимной жизни из-за стресса на новой работе.
Она объяснила, что стресс влияет на либидо и человеку может понадобиться поддержка партнера. Во время стресса у человека повышается выработка гормона стресса кортизола, из-за чего желание интима пропадает.
Эксперт попросила мужчину набраться терпения и помочь любимой женщине пережить это сложное для нее время. Годсон посоветовала ему перестать все время думать о сексе и вместо этого уделять внимание спутнице — гулять за ручку, обниматься, делать ей приятные сюрпризы, интересоваться ее делами.
Эти простые советы помогут пережить стресс и сохранить эмоциональную близость, что в скором положительно повлияет на сексуальную жизнь.
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«Сейчас не лучшее время, чтобы давить на жену и расстраивать ее из-за отношений. Поймите, что она не может отключить стресс автоматически, как только приходит домой. Во время нервного напряжения секс не просто уходит в конец списка жизненных потребностей, но может и вовсе пропасть из него», — рассказала Годсон.
Эти простые советы помогут пережить стресс и сохранить эмоциональную близость, что в скором положительно повлияет на сексуальную жизнь.
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Алина Юрчак