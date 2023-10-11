Сексолог Грязнова высказалась о важности размера полового члена

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Сексолог Елена Грязнова заявила, что удовольствие женщины в постели не связано с размером полового члена мужчины. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, мнение о том, что мужские гениталии должны быть большими, навязано порноиндустрией. Однако в сексе многое зависит от сочетания ряда элементов — таких, как прелюдия, возбуждение, обстановка, смена поз и умение взаимодействовать с партнёром.
Кроме того, женщины зачастую жалуются, что для них некомфортна длина члена свыше 16 см, добавила Грязнова.
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«Большинство женщин считают размер члена не главным, для них гораздо важнее, насколько умело мужчина им пользуется. Согласно исследованиям, во время секса большинство женщин не чувствуют существенной разницы в длине полового члена. При этом большинство из них отмечали, что, чем больше толщина пениса, тем выше удовольствие», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян