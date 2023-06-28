Сексолог Гулько рассказал, как правильно пользоваться секс-игрушками

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Врач предупредил, что неправильное использование секс-игрушек может привести к травматизации. С особенной осторожностью нужно относиться к электрическим гаджетами. Использовать их необходимо в строгом соответствии с инструкцией, подчеркнул Гулько.
«Обязательно обрабатывайте гаджеты при каждом использовании. Можно использовать специальные средства или хотя бы просто теплую воду с мылом», — цитирует издание слова собеседника.
Сексолог добавил, что игрушками для взрослых нельзя делиться, порекомендовав использовать их только в одной паре. При возникновении аллергических реакций или раздражения следует прекратить использование такой игрушки, заключил Олег Гулько.
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