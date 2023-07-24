Сексолог Гулько рассказал о пользе регулярной мастурбации

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Сексолог Олег Гулько заявил, что регулярная мастурбация положительно сказывается на физическом и ментальном здоровье, в том числе снижает менструальные боли у женщин и риск рака простаты у мужчин. Об этом пишет «Газета.Ru».
Врач рассказал, что частая эякуляция снижает риск развития рака предстательной железы на 30%, что подтверждают соответствующие исследования. Кроме того, акт самоудовлетворения оказывает тонизирующее действие на организм и ускоряет метаболизм, позволяя быстро справляться с симптомами похмелья, добавил Гулько.
Также мастурбация, как и другая сексуальная активность, стимулирует выработку эндорфина, окситоцина и пролактина (гормонов счастья и хорошего настроения). Они помогают расслабиться, улучшают качество сна и снижают стресс.
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Также мастурбация, как и другая сексуальная активность, стимулирует выработку эндорфина, окситоцина и пролактина (гормонов счастья и хорошего настроения). Они помогают расслабиться, улучшают качество сна и снижают стресс.
«В исследовании, где проводили опрос о влиянии сексуальной активности перед сном, участники отметили, что она и мастурбация могут быть куда эффективнее препаратов для сна. Действительно, за счет имеющейся фазы спада сексуального напряжения после самоудовлетворения возникает состояние расслабления, и сон наступает быстрее», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян