Сексолог Каран назвал лучший напиток для повышения либидо

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Кофе может улучшить сексуальную жизнь, так как содержит кофеин, который тонизирует организм и повышает сексуальное влечение и либидо человека. Такое мнение высказал сексолог Раджи Каран, сообщает «Правда.ру».
«В больших дозах кофеин расширяет кровеносные сосуды, что увеличивает кровоток. А оргазм и возбуждение во многом зависят от количества крови, попадающей в половые органы», — пояснил специалист.При этом наиболее важную роль играет в этом процессе утренний чёрный кофе без молока, сливок и сахара, поскольку все эти компоненты делают напиток тяжёлым и калорийным, а это не полезно ни для тела, ни для секса.
Ранее врач-терапевт, специалист по натуропатии и превентивной медицине Ольга Царёва рассказала, что грибы способны положительно влиять на женское и мужское либидо. Лучше всего по мнению эксперта подходят лисички и белые грибы. Чтобы максимально сохранить полезные свойства всех компонентов, врач советует употреблять грибы свежими после минимальной тепловой обработки. В блюдо полезно будет добавить специи, например, карри, имбирь, красный перец, которые являются отличными афродизиаками и антиоксидантами.
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Артем Путинцев