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Сексолог Каран назвал лучший напиток для повышения либидо

Сексолог Раджи Каран считает кофе лучшим напитком, чтобы повысить либидо
16 октября 2023, 00:30
Фото: iStock/Deagreez

Фото: iStock/Deagreez

Кофе может улучшить сексуальную жизнь, так как содержит кофеин, который тонизирует организм и повышает сексуальное влечение и либидо человека. Такое мнение высказал сексолог Раджи Каран, сообщает «Правда.ру».
«В больших дозах кофеин расширяет кровеносные сосуды, что увеличивает кровоток. А оргазм и возбуждение во многом зависят от количества крови, попадающей в половые органы», — пояснил специалист.

При этом наиболее важную роль играет в этом процессе утренний чёрный кофе без молока, сливок и сахара, поскольку все эти компоненты делают напиток тяжёлым и калорийным, а это не полезно ни для тела, ни для секса.


Тем не менее, кофе для улучшения своей сексуальной жизни нельзя пить натощак, а также в тех случаях, когда у вас имеются гипертония, сердечно-сосудистые заболевания либо повышенная тревожность.

Ранее врач-терапевт, специалист по натуропатии и превентивной медицине Ольга Царёва рассказала, что грибы способны положительно влиять на женское и мужское либидо. Лучше всего по мнению эксперта подходят лисички и белые грибы. Чтобы максимально сохранить полезные свойства всех компонентов, врач советует употреблять грибы свежими после минимальной тепловой обработки. В блюдо полезно будет добавить специи, например, карри, имбирь, красный перец, которые являются отличными афродизиаками и антиоксидантами.

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Названы продукты, повышающие женское либидо
#кофе
#секс
#напитки
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Дерматолог Пассерон назвал опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу
15 октября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/Ridofranz

Появление раздражений на коже, бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может сигнализировать о раке кожи.
Об этом рассказ французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон, пишет Daily Mail.
 
Меланомы выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами. При этом рак без меланомы обнаружить сложнее.
 
«Он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно», — предупреждает Тьерри Пассерон.
Вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, но распространенность данного заболевания гораздо выше. Но эта разновидность рака с малой вероятностью распространяется на другие части тела и поддается лечению.

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Косметолог Богачева рассказала о риске рубцов из-за SMAS-лифтинга
15 октября 2023, 16:04

Фото: istockphoto/dikushin

Популярная омолаживающая процедура SMAS-лифтинг способна вызвать рубцы и впадины, если её проводит неквалифицированный специалист.
Об этом напомнила «Газете.Ru» врач-косметолог, врач-дерматовенеролог Светлана Богачева.
 
«Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия. Даже на аппарате для фотоомоложения можно нанести пациенту вред, получить сильные ожоги, несмотря на то, что по умолчанию эта технология работает с кожей поверхностно», — объяснила Богачева.
Чтобы избежать осложнения после SMAS-лифтинга, необходимо следовать рекомендациям специалиста. При этом в руках неопытного косметолога любая процедура может привести к негативным последствиям.
 
«Важно, чтобы косметическую процедуру проводил специалист, не просто владеющий методикой SMAS-лифтинга, но и имеющий достаточный опыт по работе на данных системах», — предупредила Богачева.
Ранее в Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо. Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.

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#красота
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В Иране мужчина ослеп на один глаз после приема виагры
15 октября 2023, 13:49

Фото: istockphoto/nito100

Медики из Тегеранского медицинского университета в Иране описали случай, когда 32-летний мужчина ослеп на один глаз после того, как принял виагру.
Статья появилась в журнале Journal of Medical Case Reports. Мужчина принял 100 мг силденафила, который является действующим веществом препарата против эректильной дисфункции. Это максимальная доза препарата, которая вдвое превышает рекомендуемую. Через 3 часа мужчина внезапно потерял зрение.

Оказалось, что у пациента образовались тромбы в артерии и вене. Они доставляли кровь к правому глазу. Произошёл отёк сетчатки. Повреждение оказалось слишком обширным. Медики не смогли восстановить функцию глаза. Давление из-за скопления жидкости в итоге привело к физическому отделению сетчатки от другой части глаза.

В теории, предполагаемый эффект препарата по увеличению притока крови к половому члену может привести и к повреждению чувствительных кровеносных сосудов по аналогичному механизму.

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#ученые
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69-летняя Любовь Успенская рассказала свои секреты моложавой внешности
15 октября 2023, 12:20

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская артистка Любовь Успенская в беседе с «Газетой.ru» рассказала о своих секретах красоты.
Как заявляет 69-летняя певица, свой день она начинает с двух стаканов воды. Она также рассказала, что занимается йогой и много гуляет. По мнению Успенской, главными правилами сохранения красоты является полный отказ от алкогольных напитков и здоровое питание. 

Успенская также рассказала, что иногда пользуется услугами косметолога и делает «инъекции красоты».

«Уколы красоты еще никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — поделилась певица .
Ранее врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певица
#питание
#красота
#здоровье
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Врач назвала пять важных рекомендаций для восстановления после ОРВИ
Врач Кашух рассказала о пяти важных рекомендациях для восстановления после ОРВИ
15 октября 2023, 11:19

Фото: istock / monstArrr_

Врач Екатерина Кашух в беседе с RT рассказала о советах, которые помогут восстановиться после перенесенного ОРВИ.
Кашух напомнила, что не до конца вылеченная инфекция может влиять на развитие хронических болезней и следует следить за лечением, не забрасывая его спустя пару дней после облегчения симптомов. 

«Поддержать организм после болезни можно с помощью физнагрузок. Сразу после выздоровления не стоит приступать к тренировкам: активность следует восстанавливать постепенно. Начать можно с прогулок на свежем воздухе или спокойных йога-практик», — дала рекомендацию Кашух.
Она также посоветовала добавить в рацион продукты, обогащенные витаминами С и D. Рекомендуется употреблять большое количество воды с добавлением ягод или лимона. Еще одним полезным занятием станет самомассаж для улучшения кровообращения. Екатерина Кашух также предлагает попробовать дыхательные практики и медитации для снятия стресса, так как он может замедлить процесс восстановления после ОРВИ.

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#инфекция
#продукты
#врач
#орви
#йога
#болезни
#развитие
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В России каждый год более 100 тысяч людей заболевают неизлечимой болезнью глаз
В России каждый год более 100 тысяч людей заболевают неизлечимой глаукомой
15 октября 2023, 08:21

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

Об этом РИА Новости рассказал президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров. Он добавил, что число пациентов с таким диагнозом растёт.
«Эта цифра в сто тысяч человек может увеличиться за счет выявляемости и за счет того, что люди стали чуть больше жить. Она будет расти, но плавно», — объясняет Евгений Егоров.
Поставить диагноз глаукома на начальных стадиях удаётся только в 25% случаев. Причина в том, что раньше на 300 тысяч человек населения был как минимум один специализированный кабинет, а сейчас они упразднены в пользу стандартных осмотров у офтальмолога.
 
«Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», —говорит Евгений Егоров.
 По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 2,2 млрд человек в мире живут со слепотой или другими формами нарушения зрения. При этом 40% ослепших были лишены зрения из-за глаукомы. Это заболевание диагностировали у 60-100 млн человек, 1,3 млн из которых приходится на РФ.

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#здоровье
#глаза
#офтальмология
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Онколог назвал симптом, который может стать «первым звоночком» рака
Онколог Карасев: болевые ощущения являются первым симптомом развития рака
14 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/humonia

Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал о симптоме, который может стать первым предвестником развития онкологии, передает РИА Новости.
Карасев отметил, что один из главных предвестников развития рака — это длительные болевые ощущения. Также признаками развития онкологии могут быть нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова.

По мнению специалиста, при раке первой стадии признаки можно не заметить или принять за симптомы о другом заболевании. Карасев добавил, что необходимо «играть на опережение» — заниматься профилактикой развития болезни.

Ранее хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин рассказал россиянкам о первых симптомах трудновыявляемого на начальных стадиях онкологии груди. Врач объяснил, что редкие боли в груди могут быть связаны со скорым началом менструации, маститом, мастопатией, болезнями позвоночника, травмами, а также некачественными или неподходящим нижним бельем. 

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#врачи
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#нарушения
#симптомы
#болезни
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Доктор Мясников рассказал о продуктах для профилактики деменции
14 октября 2023, 14:52

Фото: istock/LightFieldStudios

Врач Александр Мясников советует есть грецкие орехи, чтобы предотвратить деменцию.
Об этом он рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, чтобы снизить риск развития деменции, нужно есть грецкие орехи. В них содержится растительный белок, который положительно влияет на работу мозга.
 
Также рекомендовано употреблять любые орехи, чтобы снизить уровень холестерина, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее учёные выяснили, что от 47 до 73% случаев причин возникновения деменции скрываются в образе жизни людей. Существуют ежедневные привычки, которые приводят к старческому слабоумию.

В исследовании, которое провёл Биобанк Великобритании, приняли участие более 344 тысяч человек. За их здоровьем следили в течение 15 лет. Выяснилось, что возникновение деменции можно предотвратить.

Неограниченный просмотр телевизора и неправильный сон (менее 7 часов или более 9 часов в сутки) увеличивают риск появления деменции. В 17% случаев деменция диагностируется из-за нездорового образа жизни. А значит, скорректировав привычки, болезнь можно избежать. Даже такие факторы, как перенесенный инсульт, диабет, слабость можно компенсировать регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием и достаточным потреблением воды.

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#медицина
#продукты
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Врачи назвали распространённую ошибку, которая делает кровь густой и приводит к смерти
Врач Кореневич: Напряженная работа приводит к тромбозам и внезапной смерти
14 октября 2023, 06:41

Фото: iStock/iLexx

Врачи рассказали, что опасность густой крови заключается в том, что она хуже двигается по сосудам, создавая дополнительную нагрузку на сердце и вызывая нарушения в работе организма. Об этом пишет RG.RU.
Кроме того, из-за густой крови возрастают риски развития тромбофлебита, варикоза, инфаркта, стенокардии и других опасных состояний.

Кардиолог Анна Кореневич отметила, что случаи, когда человек внезапно умирает из-за оторвавшегося тромба, встречаются достаточно часто. Она пояснила, что тромб отрывается из-за густой крови, которую необходимо своевременно разжижать.

Ошибка многих пациентов заключается в том, что они плохо питаются, мало двигаются, а также регулярно испытывают частные стрессы и почти не отдыхают, подчеркнула доктор. Так, самый быстрый путь к тромбозам — это напряжённая работа и отсутствие отдыха, заключила Кореневич.

Токсиколог Михаил Кутушов в свою очередь добавил, что кровь зачастую густеет из-за недостатка в рационе белка, который необходим при каждом приёме пищи.

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#кровь
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