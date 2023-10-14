Сексолог Кокс раскрыла причины интереса к странным фетишам в порно

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Сексолог Трейси Кокс заявила, что интерес к странным фетишам в порно чаще всего не имеет ничего общего с реальными сексуальными пристрастиями человека. Об этом пишет Daily Mail.
Специалист назвала распространённое убеждение в том, что тайные фантазии говорят о настоящих сексуальных желаниях, ошибочным. По её словам, большинство людей даже при сильном возбуждении не хотели бы повторить то, что видели в фильмах для взрослых.
Кокс пояснила, что люди часто смотрят странные, иногда отталкивающие порнографические видео из обыкновенного любопытства. В интернете можно найти огромное количество порнографического контента, отсюда возникает желание увидеть что-то новое и необычное.
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Кокс пояснила, что люди часто смотрят странные, иногда отталкивающие порнографические видео из обыкновенного любопытства. В интернете можно найти огромное количество порнографического контента, отсюда возникает желание увидеть что-то новое и необычное.
«Еще человека может возбуждать не происходящее на экране, а ощущение запретности», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян