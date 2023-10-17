Сексолог назвал главную причину мужских неудач в постели

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Консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев рассказал изданию «Лента.ру» о причинах неудачах мужчин в постели.
Он объяснил, что мужские страхи, которые приводят к неудачам в сексуальных отношениях появляются по разным причинам — начиная от трудностей в финансовом плане, закачивая лишним весом. Костоев объяснил, что часто люди очень много размышляют о страхе, постоянно пытаются понять причины его появления. В результате чего придуманные фобии могут стать реальными неудачами в постели.
Мужчины переживают, что они могут быть плохими любовниками, думают о размере пениса, переживают за неудовлетворенность женщины. Также они могут беспокоится из-за возможной незапланированной беременности, страха импотенции или длинны полового акта.
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Мужчины переживают, что они могут быть плохими любовниками, думают о размере пениса, переживают за неудовлетворенность женщины. Также они могут беспокоится из-за возможной незапланированной беременности, страха импотенции или длинны полового акта.
«Зрелому человеку неважно, что о нем будут думать в случае неудач <...> Он понимает их реальные причины и знает, как решить возникшие вопросы. Если проблемы можно решить, то незачем переживать. Если их нельзя решить, то переживать нет смысла», — добавил Костоев.Эксперт также отметил, что для избавления от лишних переживаний может помочь партнерша. Костоев подытожил, что общение, взаимопонимание и уважение, а также совместный поиск решений поможет справиться с комплексами.
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Алина Юрчак