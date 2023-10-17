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Сексолог назвал главную причину мужских неудач в постели

Сексолог Костоев рассказал, почему мужчины терпят неудачи в постели
17 октября 2023, 08:04
Фото: istock / grinvalds

Фото: istock / grinvalds

Консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Керим Костоев рассказал изданию «Лента.ру» о причинах неудачах мужчин в постели.
Он объяснил, что мужские страхи, которые приводят к неудачам в сексуальных отношениях появляются по разным причинам — начиная от трудностей в финансовом плане, закачивая лишним весом. Костоев объяснил, что часто люди очень много размышляют о страхе, постоянно пытаются понять причины его появления. В результате чего придуманные фобии могут стать реальными неудачами в постели.

Мужчины переживают, что они могут быть плохими любовниками, думают о размере пениса, переживают за неудовлетворенность женщины. Также они могут беспокоится из-за возможной незапланированной беременности, страха импотенции или длинны полового акта.


«Зрелому человеку неважно, что о нем будут думать в случае неудач <...> Он понимает их реальные причины и знает, как решить возникшие вопросы. Если проблемы можно решить, то незачем переживать. Если их нельзя решить, то переживать нет смысла», — добавил Костоев.
Эксперт также отметил, что для избавления от лишних переживаний может помочь партнерша. Костоев подытожил, что общение, взаимопонимание и уважение, а также совместный поиск решений поможет справиться с комплексами.

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#эксперт
#женщины
#мужчины
#люди
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Эндокринолог Павлова: Варёные яйца на завтрак способствуют продлению жизни
17 октября 2023, 07:10

Фото: IStock/fordeno

Употребление варёных яиц способно увеличить продолжительность жизни человека, так как это доступный продукт, обеспечивающий организм высококачественным белком, который нужен для бесперебойного функционирования всех систем. Об этом в своём Telegram-канале сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«В целом, куриные яйца — один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти», — рассказала она читателям.

Яйца предотвращают развитие атеросклероза, повышая уровень «хорошего» холестерина. Кроме того, по словам доктора Павловой, яичный желток содержит биологически активные питательные вещества и соединения. 

В яйцах содержится полноценный набор аминокислот, незаменимых для организма. Они участвуют в построении тканей, иммунной защите, положительно влияют на обмен веществ. А яичный белок отлично усваивается организмом. Лецитин — один важный ингредиент в составе яиц. Он помогает восстановить фосфолипидный слой в клетке. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени

Наконец, куриные яйца очень хорошо усваиваются, практически мгновенно давая организму большое количество полезных компонентов — в том числе витаминов или антиоксидантов.

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#здоровье
#советы
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Эндокринолог Михалева: Гранат помогает в профилактике рака
17 октября 2023, 04:33

Фото: iStock/Edgie

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о полезных свойствах граната. Об этом пишут «Известия».
«Гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. Этот фрукт содержит множество фитохимических компонентов, включая антоцианы, полифенолы, флавоноиды, тритерпены, алкалоиды и лигнаны», — цитирует издание слова собеседницы.

Михалева добавила, что гранат также фармакологически активен при ряде заболеваний — таких как метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания полости рта эндокринные заболевания и онкология.

Кроме того, гранат эффективен при ревматологических заболеваниях, тошноте и рвоте у беременных и в качестве профилактики старения кожи, отметила специалист.

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#фрукты
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В Белгороде провели уникальную операцию на открытом сердце раненного бойца
Хирурги из Белгорода удалили осколок из сердца раненного солдата
16 октября 2023, 18:33

Фото: iStock/Gumpanat

Белгородские хирурги из областной клинической больницы Святителя Иоасафа провели уникальную операцию раненному военному. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Уточняется, что боец был доставлен из зоны проведения спецоперации. Он получил множественные осколочные ранения. Белгородские хирурги Дмитрий Басараб и Роман Шевцов вместе с анестезиологом Юрием Копытовым смогли удалить осколки, проведя уникальную операцию на открытом сердце.

В настоящее время военный восстанавливается, его состояние оценивается как стабильное. Врачи сообщают, что мужчина в скором времени пойдёт на поправку. В скором времени бойца смогут навестить родственники. 

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что врачи будут делать всё возможное, чтобы военный как можно быстрее пошёл на поправку. В Белгородской области есть все необходимые ресурсы для лечения и восстановления пациентов, подчеркнул губернатор. 

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Названы продукты, которые могут укрепить зубы
Нутрициолог Ульянчик: для укрепления зубов необходимо есть зелень и овощи
16 октября 2023, 18:18

Фото: iStock/Vadym Pavelnko

Нутрициолог Академии «PRO Здоровье» Виктория Ульянчик рассказала, что здоровье зубов и десен можно сохранить из без лекарственных препаратов. По ее словам, нужно употреблять в пищу зелень и овощи темно-зеленого цвета.
По словам эксперта, зелень и овощи темно-зеленого цвета богаты кальцием и фосфором. Это как раз те микроэлементы, из которых состоят зубы, подчеркнула Ульянчик.
 
«Петрушка и лук обладают естественным антибактериальным действием. Также сок этих растений, проникая в труднодоступные места во рту, борется с образованием налета на зубах», - цитирует «Лента.ру» специалиста.

Ульянчик уточнила, что сладкий перец и зелень богаты витамином С, который поддерживает соединительную ткань десен. Он необходим для того, чтобы зубы не расшатывались, а десны не кровоточили.

Она также добавила, что морковь, свекла и редька содержат больше число витаминов, кальций, калий, натрий, фосфор, йод, железо, серебро и другое. Все эти компоненты приводят кровообращение в деснах в порядок, а также помогают кальцию усваиваться в структуру зубов.

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Инфекционист Тимаков: У детей часто путают с ОРВИ инфекции и аллергии
16 октября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у детей зачастую с ОРВИ можно перепутать другие опасные недуги, такие, как бактериальные инфекции и аллергии.
Врач отметил, что всё дело в симптомах, которых схожи с ОРВИ. Среди них: температура, насморк, боль в горле, кашель.

«С этими же симптомами могут протекать и некоторые другие заболевания, которые взрослые могут перепутать с ОРВИ. Например, бактериальные инфекции, аллергии, проявление иммунодефицитов, острая ситуация, которая связана с воздействием агрессивных внешних факторов», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Тимаков.

При этом, подчеркнул специалист, менингит и пневмонию перепутать с ОРВИ не получится, поскольку симптоматика у этих заболеваний разная.

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Россиян предупредили об опасности долгого сидения в туалете
Врач Бровиков предостерег россиян от долгого сидения в туалете
16 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/Suchada Tansirimas

Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Сергей Бровиков предупредил россиян об опасности долго сидения в туалете, по его словам, время дефекации нельзя сидеть на унитазе в одной позе дольше нескольких минут.
Он рассказал, что сидеть на унитазе можно не более пяти минут, при этом стоит избегать потуг.

«Многие люди отправляются в туалет с телефоном или книгой, из-за чего проводят там гораздо больше времени в физиологически неправильном положении. Долгое сидение на унитазе в одной позе влечет переполнение вен малого таза кровью. Это повышает риск развития геморроя», - цитирует «Лента.ру» специалиста.
 
По словам Боровикова, во время сидения на унитазе примерный угол между туловищем и бедрами должен составлять 45 градусов. В таком положении прямая кишка принимает правильную форму, а мышцы могут расслабиться. Он также уточнил, что для регулярного стула стоит употреблять в пищу больше овощей.

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#врачи
#люди
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В Подмосковье заменили более 70 единиц тяжёлого медоборудования
16 октября 2023, 17:21

Фото: Минздрав МО

С момента запуска программы по замене тяжёлой аналоговой техники в Московской области обновили 72 единицы на 1,3 млрд рублей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В Подмосковье в прошлом году стартовала программа по замене тяжёлой аналоговой техники на цифровую. Речь идёт об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы почти на 1,3 млрд рублей», – сказала зампред. 
В пример она привела новые рентгеновские аппараты, введённые в эксплуатацию в Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера и в Московском областном онкодиспансере. Оба установлены взамен старой аналоговой техники, не отвечавшей современным требованиям. 

Рентгеновский комплекс в Химках - отечественного производства. Его применяют для диагностики органов дыхания амбулаторным пациентам с подозрением на туберкулёз. Всего диспансере заменили уже шесть рентген-аппаратов. 
 
В областном онкодиспансере аппарат установлен в хирургическом корпусе. Он будет применяться для рентгенографии костей, органов грудной клетки. С его помощью планируется выявлять метастазы и изменения в лёгких воспалительного характера после операций. 
 
Всё оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

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#подмосковье
#здравоохранение
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Врачи назвали, какие аллергены бывают в зимнее время
16 октября 2023, 17:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач-аллерголог НИКИ детства объяснила, что с наступлением зимы аллергены никуда не пропадают и поджидают даже дома. об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Когда уже нет пыльцы и листьев на деревьях, опасность подстерегает аллергиков дома. И нужно быть осторожными в быту: клещи домашней пыли, перхоть домашних животных, а также плесень на поверхностях влажных помещений — всё это может вызвать обострение аллергических заболеваний», - отметила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.
Также она рассказала, что специально для родителей и их детей они проводят «школы», где учат их как правильно контролировать заболевание, пользоваться ингаляторами и создавать гипоаллергенный быт.

Стоит отметит, что при неправильном использовании ингаляционных устройств эффекта от терапии. 

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#подмосковье
#аллергия
#врачи
#дети
#московская область
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Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь будет принимать пациентов со всей России
16 октября 2023, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Крупнейший в Московской области детский госпиталь в Красногорске планируют открыть в первом полугодии будущего года. В этом современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Проект строительства, по его словам, поддержал Владимир Путин.
«Я обратился к президенту в очень непростой момент. Благодарен за то, что, как и во всём остальном, нашёл поддержку. Объяснил Владимиру Владимировичу, что у нас нет большого детского госпиталя, и он поддержал проект», – рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
Он напомнил, что в Московской области живут около двух 2 млн детей в возрасте до 18 лет. В госпитале они смогут лечиться по 18 основным профилям. 
Это будет научный центр, куда привлекут талантливых врачей. Для их комфортной работы создадут все условия.  
«В своё время президент поручил мне реализовать программу обучения детских врачей и врачей общей практики. Нужна особая забота, чтобы не было выгорания, чтобы мы предложили врачам интересные знания, чтобы они совершенствовались», – отметил глава региона. 
Ещё один масштабный проект, который ждет реализации, по словам Воробьёва, – возведение современного госпиталя на Востоке Подмосковья.

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#дети
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