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Сексолог раскрыл, о чём говорит продолжительность полового акта

Сексолог Теслер объяснил, от чего зависит продолжительность полового акта
20 ноября 2023, 10:01
Фото: IStock/Denisfilm

Фото: IStock/Denisfilm

Не существует единогласного мнения, сколько минут должен длиться секс. Мужчина может получить удовольствие быстро, а женщинам требуется больше времени. Также продолжительность полового акта может зависеть от ряда факторов.

Как рассказал «Радио 1» сексолог и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер, в среднем секс длится две–три минуты, но при определённых условиях может продолжаться и 30 минут.
«Средняя продолжительность полового акта – две-три минуты, а если человек выпьет или есть потенциал, то может 10, 15 или 30 минут. Это всё зависит от того, насколько человек соскучился по этому делу, как часто бывает секс. Повторные сексуальные акты бывают более продолжительные», — отметил специалист.
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Подмосковные фигуристы Хавронина и Нарижный стали вице-чемпионами Гран-при России
20 ноября 2023, 17:55

Фото: Минспорт МО

Подмосковный дуэт Ирина Хавронина и Девид Нарижный завоевал серебряные медали Всероссийских соревнований по фигурному катанию «Гран-при России – Волжский пируэт». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Выступление в танцах на льду представителей Московской области жюри оценили в 201,16 баллов. Оценку выше удалось получить только паре из Москвы – Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. На третью ступень пьедестала поднялся ещё один столичный дуэт Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
 
Хавронина и Нарижный представляют городской округ Балашиха и Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. 

Турнир «Гран-при России – Волжский пируэт» проходил в Самаре 17-19 ноября.

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Врач Катхурия предупредила об опасности интервального голодания
20 ноября 2023, 16:49

Фото: istockphoto.com/Grandbrothers

Эндокринолог Юлия Катхурия заявила, что неправильное интервальное голодание может привести к развитию желчнокаменной болезни.
«Любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А чтобы желчный пузырь сокращался, нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым «ленивым желчным пузырем» развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она отметила, что для того, чтобы составить себе грамотный рацион питание, необходимо сдать кровь на биохимический анализ для оценки уровня витаминов и белка.

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#болезни
#здоровье
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Стоматолог Трифонова заявила об опасности терпения зубной боли
20 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/alfexe

Стоматолог Светлана Трифонова завила, что лечить заболевший зуб таблеткой самостоятельно бесполезно и даже опасно, поскольку это может окончится нагноениями.
«Бывает такое, что зуб начал болеть, а через какое-то время прошёл. При самой распространённой в таких случаях проблеме – воспалении пульпы (нерва) или наличии кисты – ситуация не может сама собой улучшиться. Наоборот, идёт ухудшение, часто незаметное для человека. Это может приводить к отёку щеки, сильным болям, когда не помогает обезболивающее, выходу гноя через десну и даже распространению гноя в кости», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Трифонова.

Она рекомендовала при зубной боли как можно быстрее обращаться к врачу.

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#зубы
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Врач Демьяновская заявила о необходимости дезинфицировать наушники
20 ноября 2023, 15:02

Фото: istockphoto.com/Viktoriia Hnatiuk

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, что наушники нужно регулярно дезинфицировать и чистить для соблюдения гигиены.
«При использовании таких устройств важно помнить и о вопросах гигиены. Наушники рекомендуется хотя бы раз в неделю очищать и дезинфицировать. Их не стоит носить просто в кармане или сумке — лучше подобрать специальный футляр: в таком случае минимизируется вероятность занести в слуховой проход инфекцию», — прокомментировала в беседе с RT Демьяновская.

Она также посоветовала отказаться от вакуумных наушников. Тем более это касается людей с аллергией и сахарным диабетом.

Врач также отметила, что долгое время слушать что-либо в наушниках вредно. По её словам, находится в наушниках нужно не более не более часа подряд и суммарно менее двух часов в день.

Ранее главный педиатр Минздрава Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, как можно уберечь ребёнка от заражения простудными и вирусными заболеваниями в этом сезоне. Как передают «Вести Подмосковья», врач отметила, что недосып, переутомление, недостаток свежего воздуха и неправильное питание ослабевают иммунитет малышей и вероятность заболеть у них возрастает. Она также рекомендовала заболевшим членам семьи в доме носить маску.

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Россиян предупредили о провоцирующем болезнь Альцгеймера факторе
Психолог Наумова: Одиночество может приводить болезни Альцгеймера и онкологии
20 ноября 2023, 14:58

Фото: istock / Tero Vesalainen

К развитию тяжелых заболеваний, среди которых онкология и болезнь Альцгеймера, может приводить одиночество. Об этом предупредила психолог Наталья Наумова.

В беседе с News.ru она объяснила, что одиночестве приводит к снижению самооценки и плохим эмоциям.

Страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что человек много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память», — объяснила эксперт.
Помимо этого, человека, страдающих от одиночества, может нервничать и злоупотреблять вредной едой, алкоголем и сигаретами, что может провоцировать ожирение, ухудшение сна, каждые болезни и даже рак. 

Ранее врач рассказал, чем опасно покусывания щек и губ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Врач Мулюкова опровергла мифы о возникновении менингита
Врач Мулюкова: «Менингит могут бактерии, вирусы и грибки»
20 ноября 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Врач-педиатр Кристина Мулюкова опровергла мифы о том, что менингит возникает при переохлаждении или отсутсвии головного убора во время мороза.
Врач отметила, что причиной менингита становятся вирусы и грибки.

«Менингит — тяжёлое воспалительное заболевание головного мозга и его оболочек. Вызвать менингит могут бактерии, вирусы и грибки. Болезнь возникает как осложнение на фоне кори, гриппа, ветряной оспы и подобных инфекций. Но чаще возбудителем менингита становятся менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Эта болезнь не возникает от переохлаждения, прогулки без шапки или поедания мороженого», — сказала в беседе с RT Мулюкова.

По её словам, заболеть можно и после контакта с уже заражённым человеком.

Мулюкова подчеркнула, что коварство этого заболевания в том, что его легко можно перепутать с ОРВИ и простудой.

Для профилактики можно сделать прививку.

А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил об опасности ловли снежинок ртом, которая кроется в большом риске простудиться и заболеть.

«Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

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Хирурги МОНИКИ вернули пациентке способность принимать пищу
20 ноября 2023, 12:19

Фото: Минздрав МО

Врачи МОНИКИ спасли женщину, которая не могла принимать пищу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратилась 37-летняя пациентка с жалобами на непроходимость пищевода. Она не могла принимать пищу даже в полужидком состоянии и быстро теряла вес.  

Подмосковные врачи поставили диагноз – ахалазия кардии, то есть мышечное расстройство, при котором при глотании происходит рефлекторное раскрытие кардии – отверстия на границе желудка и пищевода. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве и перевели женщину в отделение торакальной хирургии МОНИКИ.

Пациентку прооперировали с помощью гастроскопа, сделав в просвете пищевода с помощью эндоскопического ножа разрез слизистой. Далее хирурги создали тоннель в подслизистом слое пищевода. Операция прошла успешно.

Женщине была назначены антибиотики. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана. 
 
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В Подмосковье пройдет онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия»
20 ноября 2023, 11:34

Фото: istockphoto /Motortion

В Московской области проведут онлайн-марафон среди перинатальных центров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет с 27 по 30 ноября. 

Участники конкурса - представители перинатальных центров, которые должны будут рассказать о себе. уникальных технологиях и методиках, которые они применяют, сложных случаях спасения новорожденных и их мам, а также о выхаживании недоношенных детей.

«Когда в семье ждут ребенка, особенно если это первенец, у будущих родителей возникает масса вопросов. <…>В ходе онлайн-марафона они смогут узнать о наших перинатальных центрах, различных видах родов, особенностях и специализациях медучреждений и других волнующих будущих родителей моментах<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что в ходе онлайн-марафона также будут разыгрываться призы.

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#онлайн
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Эндокринолог Лебедева назвала ТОП-3 вредных круп
Эндокринолог Лебедева: Манная каша абсолютно бесполезна для организма
20 ноября 2023, 11:31

Фото: istockphoto/terex

Одним из наиболее популярных видов завтрака для многих людей остается привычная и знакомая с детства каша. Эндокринолог Диляра Лебедева перечислила самые вредные виды круп, из которых не стоит варить себе кашу для утренней трапезы.
В своем телеграм-канале специалист написала, что по «степени бесполезности» для организма первое место безусловно принадлежит манной крупе. Каша, приготовленная из манки, будет на 70% состоять из крахмала. Такая диета быстро приведет к повышению уровня сахара в крови. А это в свою очередь спровоцирует поджелудочную железу на выработку большого количества инсулина.

На втором месте по бесполезности для организма — овсяная крупа быстрого приготовления. В такой каше практически отсутствуют питательные вещества, в том числе клетчатка. Ее употребление приведет только к набору лишнего веса, что чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой и диабетом.

На третьем месте расположилась кукурузная крупа. Врач отмечает, что в ней очень высок уровень содержания глюкозы. Частое употребление в пищу кукурузной каши повысит уровень сахара в крови и спровоцирует набор лишних килограммов.

Эксперт советует употреблять на завтрак каши из цельнозерновой крупы — овса и гречи. Лучше также не добавлять в кашу сахар, заключила специалист.

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