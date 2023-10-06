Сексолог раскрыл, почему не хочется секса

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«При средней или ниже средней конституции люди занимаются сексом не так часто, как среднестатистический человек. Но если у человека средняя, выше средней или высокая сексуальная конституция, то подобный разрыв выравнивается посредством либидо, а либидо со временем может утихать. На это могут влиять быт, рутина, стресс, физическая усталость, медикаментозное вмешательство. Также могут повлиять ссоры, конфликты в отношениях», — сказал Костоев.
«Может случиться, например, смерть близкого человека, и через полгода действительно может упасть либидо. Каждый человек скорбит по-разному, кто-кто сразу отпускает, — кто-то нет. Нужно индивидуально прорабатывать вопрос, и если что-то подобное произошло, то человек может обратиться к специалисту семейному психологу или даже психиатру, и оттуда уже действовать дальше», — заключил собеседник.Читайте также:
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