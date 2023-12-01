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Сексолог рассказал о разнице мужского и женского оргазма

Сексолог Булах рассказал в чем разница между мужским и женским оргазмом
01 декабря 2023, 21:36
Фото: istock / Denisfilm

Фото: istock / Denisfilm

Женский и мужской оргазмы различается степенью активности мозга и контроля над ситуацией.
Об этом рассказал психотерапевт, врач-сексолог, акушер-гинеколог Андрей Булах в беседе с РИАМО. Эксперт, сослался на исследования, которые свидетельствуют о том, что у мужчин во время оргазма активируется 3-5 зон мозга, в то время как у женщин задействованы до 30 зон.

«Но есть и плюсы: у мужчины оргазм менее выражен, он длится до шести секунд. Женский оргазм более богат на эмоциональные и физические ощущения, он более продолжительный, примерно в два раза», — объяснил врач.

Он также отметил, что у мужчин и женщин разные восстановительные периоды перед следующей кульминацией. Женщина может оргазмировать через небольшой промежуток времени, в то время как мужчине понадобится время для восстановления.

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#секс
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Врач Драпкина рассказала, как можно определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
Врач Драпкина рассказала, что складка на мочке уха связана с риском инфаркта
01 декабря 2023, 20:57

Фото: iStock/Farknot_Architect

Заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина рассказала в своем телеграм-канале о признаке высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, который можно обнаружить на ухе человека.
Как сообщает Драпкина, к данному признаку относится диагональная складка на мочке уха, которая называется признаком Франка. По мнению врача, в холодное время года люди более подвержены сердечным приступам, по этой причине необходимо уделять особое внимание здоровью сердца. Тем, кто страдает сердечными болезнями, Драпкина порекомендовала теплее одеваться и внимательно следить за уровнем давления, сахара и холестерина.

Ранее кардиолог Оксана Дикур заявила, что основным симптомом инфаркта является острая, сжимающая боль за грудиной. При этом такая боль чаще всего сопровождается резким недомоганием, затруднением дыхания, слабостью, страхом смерти.

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#здоровье
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Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП
01 декабря 2023, 20:30

Фото: Минздрав МО

Врачи Дубненской больницы спасли пациентку с многочисленными переломами после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летняя женщина была доставлена в реанимацию в критическом состоянии. Врачи оперативно стабилизировали её состояние, провели диагностические исследования и выявили многочисленные повреждения внутренних органов, травму грудной клетки, ушиб лёгкого, перелом плеча, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму. 
Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла предотвратить угрозу жизни. 
«По мере стабилизации состояния женщины травматологи провели две операции – при помощи штифтов малоинвазивным методом восстановили плечо и голень. Далее хирурги извлекли жидкость из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью лёгкого для восстановления дыхания», – рассказал главврач больницы Игорь Давронов.
Всего пациентка провела в больнице почти три месяца. Теперь, несмотря на пожилой возраст и серьёзные травмы, она вновь может самостоятельно передвигаться. Сейчас женщина выписана домой. Ей предстоит курс реабилитации.

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Врач предупредила об опасном свойстве зубной пасты
Стоматолог Габеева предупредила о опасности зубной пасты с фтором
01 декабря 2023, 19:39

Фото: istock / Marina Demeshko

Большая часть проблем с полностью рта появляется из-за кариеса, против которого помогает зубная паста с фтором. Но у нее есть опасные свойства, об этом предупредила врач-стоматолог Виктория Габеева в беседе с «Лентой.ру».

Она объяснила, что фтор укрепляет зубную эмаль и предотвращает развитие кариеса. Но эффективность профилактики кариеса зависит от концентрации фтора в пасте. Она заявила, что оптимальным количеством считается 1000–1500 ppm (parts per million, миллиграмм фтора на 1 килограмм пасты).

«Применение лечебной пасты с концентрацией фтора 1500-5000 ppm назначает врач. Обычно стоматологи рекомендуют их только пациентам с высоким риском развития кариеса и имеющим повышенную чувствительность зубов», — заявила врач. 
Габеева предупредила, что при включении в рацион фторсодержащих продуктов может развиться флюороз.

Она также отметила, что нужно использовать небольшое количество пасты — не больше горошины, чтобы не вызывать раздражения нёба и желудка. 

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Врач объяснила, почему нужно с осторожностью употреблять мандарины
Эндокринолог Павлова призвала с осторожностью употреблять в пищу мандарины
01 декабря 2023, 19:22

Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Эндокринолог Зухра Павлова в личном телеграм-канале предупредила, что мандарины повышают кислотность желудочного сока и стоит есть этот сезонный фрукт с осторожностью.

Она заявила, что мандарины содержат в себе много  витамина А и С, что полезно для здоровья кожи, зубов и укрепления иммунитета. Кроме того, мандарины обладают жаропонижающим свойством. В нем также содержится антиоксидант гесперидин, который в состав препаратов для лечения отеков и даже варикоза. Оранжевые плоды также способны сдерживать выработку «плохого» холестерина за счет вещества синефрина в составе.

«Мякоть фрукта на 87 процентов состоит из воды, на 7 процентов — из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура», — рассказала Павлова.
Но злоупотреблять мандаринами не стоит, заявила эндокринолог. Во-первых, они являются сильным аллергеном, а во вторых за счет кислотности могут навредить зубной эмали и желудку, особенно, если у человека есть гастрит или язва. 

Она посоветовала съедать в день не больше 5 плодов, причем не сразу.  Она также посоветовала запивать фрукт водой. 

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#мандарины
#витамины
#счёт
#фрукты
#здоровье
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Иммунолог Болибок обвинил вирус гриппа во вспышке заболеваемости в Китае
01 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/LewisTsePuiLung

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что нынешняя вспышка заболеваемости новым опасным вирусом в Китае вызвана мутировавшим гриппом.
«Вирус гриппа постоянно мутирует так же, как и коронавирус, но не так ускоренно. Сейчас в КНР распространяется очередной вариант вируса гриппа. В Китае почти три года был очень жесткий карантин. Жители ходили по улицам строго в респираторах и даже сидели по несколько недель взаперти в своих квартирах. Там были очень серьёзные меры, которые привели к некоторым последствиям», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

По его словам, строгие ограничения во время коронавируса могли негативно сказаться на иммунитете граждан КНР, что также оказало влияние на сегодняшнюю ситуацию в стране.

Специалист предупредил, что этот вирус со временем может оказаться и у нас, и спастись от него можно с помощью вакцинации и масочного режима.

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Врач Лисицкая: Зимний спорт способствует похудению
01 декабря 2023, 18:17

Фото: istockphoto.com/Dmytro Varavin

Врач-терапевт Вероника Лисицкая заявила, что занятия спортом в зимний период способствуют жиросжиганию.
«Занятия спортом зимой на свежем воздухе — это не только необходимая организму физическая активность, но и процесс активного жиросжигания и закаливания организма. Одной из основных причин того, что зимний период может помочь в похудении, является повышенный метаболизм. Когда мы находимся на холоде, наш организм начинает сжигать больше калорий, чтобы сохранить оптимальную температуру тела. Холодная погода способствует сжиганию жира из-за активации бурого жира», — пояснила в беседе с Газета.ру Лисицкая.

Тем временем, исследование BestDoctor и Роза Хутор показало, что среди зимних видов спорта москвичи предпочитают катание на коньках и беговые лыжи.

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#спорт
#зима
#здоровье
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380 тыс инвалидов получают в Московской области меры поддержки
01 декабря 2023, 17:55

Фото: Минсоцразвития МО

В Подмосковье проживают более 380 тыс граждан с инвалидностью, 29 тыс из них – дети. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, люди с ограниченными возможностями здоровья получаю в регионе различные виды поддержки.
«В Подмосковье ведётся постоянная работа над созданием благоприятной и комфортной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В области создана целая система социальной поддержки. Это и пособия, и предоставление различных льгот, и персональные помощники. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его физических возможностей, мог реализовывать свои потенциал, чувствовал себя нужным и востребованным», – приводит слова Брынцалова пресс-служба регионального парламента.
Так, ежегодно семьям с детьми-инвалидами, которые учатся в школе, предоставляется выплата в 13 тыс рублей. Эта мера действует для семей со среднедушевым доходом ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Такую выплату в 2023 году получили 4 тыс семей.
 
Ежемесячное пособие в 7,9 тыс рублей назначается одному из родителей ребёнка-инвалида, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, или родитель является одиноким. В текущем году пособие получили 5,7 тыс человек.
 
Компенсацию ОСАГО в 50% могут получить инвалиды и родители детей-инвалидов, имеющих показания на приобретение автомобиля по индивидуальной программе реабилитации. Эта компенсация коснулась 745 человек.
 
Также в Подмосковье выплаты получают те, кто ухаживает за инвалидами I и II групп. Размер выплаты – 27,9 тыс рублей, её получают 2 тыс жителей.
 
В 2023 году Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячной выплаты в размере 18 тыс рублей на уход за ребёнком-инвалидом, который не может сам себя обслуживать. Среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума. Выплату оформили более 600 семей.
 
Предусмотрена выплата на приобретение технических средств реабилитации. В перечень входят такие изделия как медицинская кровать, прикроватный столик, электрический подъемник для ванной, аккумуляторы для кресел-колясок и другие изделия, способные упростить уход за инвалидом.
Семьи, имеющие детей-инвалидов, освобождены от уплаты транспортного налога. Эта мера касается транспортных средств с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.
 
Как напомнили в Мособлдуме, 3 декабря отмечается День инвалида. Его цель – продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни.

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#мособлдума
#игорь брынцалов
#инвалиды
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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Депутат Куринный заявил о недопустимости насильственной диспансеризации
01 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/stefanamer

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о том, что проходить диспансеризацию – право человека, и заставлять его это делать нельзя.
«Это право человека — проходить обследование или нет, а не обязанность. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено. На фоне хорошей разъяснительной кампании, соответствующей работы с компаниями это даст эффект. Выкручивание рук или какие-то другие силовые методы, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье, на мой взгляд, нецелесообразны сегодня. И надеюсь, что этого не будет», — отметил в беседе с Газета.ру Куринный.

Он также выразил мнение о том, что и обязательные прививки также должны быть сделаны только в соответствии с добровольным желанием гражданина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающих россиян обяжут проходить диспансеризацию.

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#здоровье
#омс
#право
#диспансеризация
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Врач Нальгиев назвал инъекционную ринопластику одной из опаснейших процедур
01 декабря 2023, 17:36

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины Магомед Нальгиев заявил, что одной из самых опасных пластических операций является инъекционная ринопластика, которая может привести к серьёзным осложнениям.
«Инъекционная ринопластика предполагает введение пациенту в нос филлеров, липолитиков и, в некоторых случаях, гормональных препаратов, разрушающих хрящевую ткань. Процедура направлена на коррекцию формы носа. Но она считается опасной, так как филлер может попасть в сосудистое русло, что грозит серьёзными осложнениями. В частности, тромбированием глазных и головных сосудов и, как следствие, слепотой и инсультами», — объяснил в беседе с Газета.ру Нальгиев.

Поэтому, считает эксперт, нормальной альтернативой такой операции может стать хирургическая ринопластика.

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#врач
#операции
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