Сексолог рассказал о разнице мужского и женского оргазма

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Женский и мужской оргазмы различается степенью активности мозга и контроля над ситуацией.
Об этом рассказал психотерапевт, врач-сексолог, акушер-гинеколог Андрей Булах в беседе с РИАМО. Эксперт, сослался на исследования, которые свидетельствуют о том, что у мужчин во время оргазма активируется 3-5 зон мозга, в то время как у женщин задействованы до 30 зон.
Он также отметил, что у мужчин и женщин разные восстановительные периоды перед следующей кульминацией. Женщина может оргазмировать через небольшой промежуток времени, в то время как мужчине понадобится время для восстановления.
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«Но есть и плюсы: у мужчины оргазм менее выражен, он длится до шести секунд. Женский оргазм более богат на эмоциональные и физические ощущения, он более продолжительный, примерно в два раза», — объяснил врач.
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Алина Юрчак