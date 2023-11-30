Сексолог рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели

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Сексолог Трейси Кокс рассказала, как мужчины оценивают женщин в постели. Что важно для мужчин, а на что они не обращают внимания, эксперт рассказала изданию Daily Mail.
Она заявила, что мужчины оценивают на что женщина способна в постели, но не говорят об этом вслух. В первую очередь Кокс призвала женщин перестать переживать по поводу внешности. По словам сексолога, мужчины, кончено же, смотря на внешний вид девушки. Но если он влюблен, то может вовсе не замечать недостатков и принимать женщину такой, какая она есть.
«Если же речь идет о сексе на одну ночь, мужчине и вовсе плевать. Он просто рад, что смог добиться своего», — отметила эксперт.
Кокс заявила, что если женщина ведет себя скованно, то многие мужчины не будут прямо говорить об этом, но наверняка заметят и начнут волновать из-за отсутствия взаимности в постели.
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