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Сексолог рассказала женщинам о способе усиления оргазма

Сексолог Джиджи Энгл назвала женщинам способ усилить оргазм
05 октября 2023, 09:39
Фото: istock / Denisfilm

Фото: istock / Denisfilm

Сексолог Джиджи Энгл в беседе с изданием Metro рассказала женщинам о методах усиления женского оргазма. Еа слова приводит издание Lenta.ru.
По мнению специалиста, нужно перестать думать о наступлении оргазма, тогда получится усилить ощущения.

«Когда вы сосредотачиваетесь на получении оргазма, вы игнорируете ощущения в моменте и концентрируетесь на цели, а не на путешествии», — объяснила сексолог.

Энгл также отметила, что женщины по большей части испытывают удовольствие от самого процесса, чем от результата. При этом, отвлечение от лишних мыслей и наслаждение может приблизить желаемый оргазм. Сексолог обратила внимание на то, что всем женщинам нравится разное и способы получения удовольствия могут отличаться. И чтобы узнать свои предпочтения необходимо изучать свое тело и экспериментировать в спальне.

В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.

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#отношения
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В Уфе SMAS-лифтинг сварил женщине лицо
05 октября 2023, 10:08

Фото: iStock/Bojan89

Вместо подтяжки кожи женщина получила выжженные впадины, зарубцевавшиеся в шрамы.
SHOT пишет, что 44-летняя жительница Уфы проходила омолаживающие бьюти-процедуры в клинике доктора Мифтаховой. 2 года назад косметолог предложила ей SMAS-лифтинг — это подтяжка лица ультразвуковым аппаратом. Во время процедуры, рассказывает женщина, ей казалось, что мышцы готовят в микроволновке. На следующее утро она испугалась отражения в зеркале. Лицо выглядело как варёное мясо, на щеке образовался провал.
 
Женщина страдала от температуры и боли около недели. Доктор заверила, что процесс заживления проходит нормально, и предложила ещё одну процедуру фотоомоложения на аппарате М22. После чего щека провалилась окончательно, а косметолог заблокировала её номер.
 
Мифтахова заявляет, что пациентка сама изуродовала себе лицо китайскими аппаратами, которые сама же и привозила в Уфу, пытаясь продавать в косметологических кабинетах. А SMAS и M22 в её клинике имеют регистрационные удостоверения. Но доктор призналась, что работает без лицензии. При этом, с её слов, пациенты об этом знают, и их это не смущает. А на женщину косметолог готовит встречный иск за ложный донос.

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#женщины
#врачи
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Эндокринолог Катхурия назвала главные признаки проблем со щитовидкой
05 октября 2023, 06:51

Фото: iStock/Albina_Gavrilovic

Апатия, сонливость и беспричинный гнев могут являться симптомами серьёзных проблем со щитовидной железой. Об этом рассказала «Газете.ру» врач-эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.
По её словам, сбои в работе щитовидки могут быть двух видов. Избыток производимых ею гормонов (гипертиреоз) может привести к повышенной активности, раздражительности, проблемам со сном и снижению веса. Также переизбыток гормонов характеризуется повышением аппетита, на человека накатывают приливы жара, есть проявления учащенного сердцебиения.

Недостаток же гормонов (гипотиреоз) может вызвать у человека депрессию, сонливость, апатию, отечность и другие симптомы. Кроме того, по словам доктора Катхурии, человеку с гипотиреозом всё время хочется спать, даже если он уже проспал достаточное время.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы. По её словам, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы.

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Диетолог Тихомирова объяснила, почему важно пить стакан воды натощак
Диетолог Тихомирова: Выпитый натощак стакан воды ускоряет метаболизм
05 октября 2023, 05:23

Фото: iStock/fizkes

Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что стакан выпитой натощак воды помогает проснуться, способствуют профилактике ряда заболеваний, положительно влияют на внешность и помогает бороться с лишним весом. Об этом пишут «Известия».
Специалист пояснила, что привычка начинать день со стакана воды позволяет организму восстановить нарушенный во время сна водный баланс и запустить работу ЖКТ.

«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются», — цитирует издания слова собеседницы.

Кроме того, привычка по утрам пить воду способствует борьбе с лишним весом, запуская метаболические процессы, а потребление достаточно количества воды в течение дня ускоряет метаболизм, добавила Тихомирова.

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#вода
#здоровье
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Кардиолог Деревянкина назвала признаки стенокардии
Кардиолог Деревянкина: Одышка может быть симптомом стенокардии
05 октября 2023, 00:39

Фото: iStock/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Диана Деревянкина заявила, что дискомфорт и боль в области грудной клетки могут говорить о стенокардии. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, к типичным признакам относится жгучая давящая боль за грудиной или левее неё. Обычно она появляется во время физической нагрузки, а после самостоятельно проходит.

«Впервые возникшая одышка, снижение переносимости физической нагрузки могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Однако важно понимать, влияет ли на одышку режим активности», — цитирует издание слова Деревянкиной.

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Эндокринолог Тананакина: Картофель и хлеб вызывают сонливость
04 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/foodandstyle

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие продукты способны вызывать сонливость. По словам специалиста, это сладости, белый рис, белый хлеб и картофель. Об этом пишет «Газета.ru»._
«Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — цитирует издание слова собеседницы.

Тананакина отметила, что в регуляции сна важную роль играют магний и аминокислота триптофан. Она добавила, что для улучшения сна в рацион стоит добавить продукты, богатые магнием - например, орехи, шпинат, авокадо и тёмный шоколад.

«Если сонливость после употребления определённых продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — заключила врач.

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#шоколад
#здоровье
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Россиянам раскрыли, как правильно выбирать орехи
Нутрициолог Вельможина рекомендовала смотреть на внешний вид орехов
04 октября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/eternalcreative

Нутрициолог, психолог, энергопрактик Анна Вельможина отметила, что при выборе орехов следует ориентироваться, в первую очередь, на внешний вид продукта.
«При выборе орехов в магазине или на рынке обращайте внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть гладкой и сухой, без пятен, трещин, налёта, дырочек, сколов и плесени. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объёмные, издающие хруст ядра», — отметила в беседе с «Царьградом» Вельможина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявлял, что избыток массы тела опасен для здоровья, поскольку может нарушать обмен веществ и способствовать развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и онкология.

«Для того, чтобы поставить диагноз «ожирение», человека необходимо взвесить. Есть понятие нормального веса. Самый простой метод расчета — это две последние цифры роста. Если рост человека 170 см, то его нормальный вес — 70 кг. С помощью индекса массы тела можно определить, есть ли у человека ожирение», — прокомментировал в беседе с «Вечерей Москвой» Гинзбург.

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#ожирение
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#продукты
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Солнечногорские хирурги спасли потерявшего два литра крови пациента
04 октября 2023, 16:51

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской областной больницы спасли 45-летнего мужчину с двухсантиметровой язвой двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациента доставили в больницу с низким давлением и без сознания. Учитывая тяжесть его состояния, результаты анализов и компьютерной томографии, мужчину сразу перевели в реанимацию. Там ему выполнили эндоскопические исследования и перелили кровь. 
 
После стабилизации состояния пациенту провели гастроскопию, которая показала двухсантиметровую язву двенадцатиперстной кишки с крупным кровоточащим сосудом на дне. Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции ему удалили две трети желудка.
 
Постоперационное восстановление прошло без осложнений, пациента выписали уже через неделю. Врачи напомнили пациенту о вреде употребления алкоголя.

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#московская область
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Хирургический корпус больницы Реутова отремонтируют до конца года
04 октября 2023, 15:32

Фото: администрация г. о. Реутов

В хирургическом корпусе клинической больницы подмосковного Реутова начался ремонт. Его планируют завершить до конца 2023 года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Ремонт в здании хирургии сделают внутри и снаружи. В рамках работ планируется укрепить фундамент подвальных помещений, утеплить стены, покрасить их в серый цвет, заменить оконные рамы, установить кондиционеры. При этом процесс лечения и проведения операций продолжится.
«Переводить пациентов в другие корпуса не планируется. На время ремонта освобождаются помещения, людей переводят в соседние палаты. После проведения работ – замены окон, откосов – пациенты вернутся на свои места», – рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Реутовской клинической больницы Эдуард Прохоров.
Ориентировочный срок завершения ремонта составляет более трёх месяцев. В течение ближайшего времени планируется увеличение до 25 человек количества рабочих, трудами которых преобразится не только здание, но прилегающая территория.
«Материалы используются в соответствии с брендбуком, который утверждён Министерством здравоохранения Московской области. Это металлокассеты. Кроме этого, будет проходить реконструкция всех дорожек, которые находятся вокруг здания», – отметил Эдуард Прохоров.
Ремонт проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена». Программа включает мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения, приобретению оборудования, оснащению больниц автотранспортом и привлечению кадров.

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#московская область
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Врач рассказала о неочевидном симптоме цирроза печени у людей старше 50 лет
Врач Васильева: Бледность кожи у людей старше 50 может говорить о циррозе печени
04 октября 2023, 14:58

Фото: istock / Mohammed Haneefa Nizamudeen

Гепатолог Наталья Васильева предупредила людей старше 50 лет о неочевидном признаке цирроза печени. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями»
Васильева объяснила, что на начальной стадии болезни у людей может наблюдаться потеря веса, слабость, сонливость, а также зуд и изменение цвета ладоней.

Врач обратила внимание на то, что люди могут не обращать внимание на эти симптомы, что делает невозможной диагностику болезни на ранней стадии. 

Также гепатолог заявила, что цирроз печени чаще находят у мужчин. Врач также дала рекомендации по ежегодной сдаче анализов на гемоглобин, лейкоциты и тромбоциты.

«При наличии обнаружении изменений в органе проводятся МРТ или КТ органов брюшной полости и ряд эндоскопических исследований, позволяющих исключить кровотечения», — заключила гепатолог.

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