Сексолог рассказала женщинам о способе усиления оргазма

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Сексолог Джиджи Энгл в беседе с изданием Metro рассказала женщинам о методах усиления женского оргазма. Еа слова приводит издание Lenta.ru.
По мнению специалиста, нужно перестать думать о наступлении оргазма, тогда получится усилить ощущения.
Энгл также отметила, что женщины по большей части испытывают удовольствие от самого процесса, чем от результата. При этом, отвлечение от лишних мыслей и наслаждение может приблизить желаемый оргазм. Сексолог обратила внимание на то, что всем женщинам нравится разное и способы получения удовольствия могут отличаться. И чтобы узнать свои предпочтения необходимо изучать свое тело и экспериментировать в спальне.
В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.
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«Когда вы сосредотачиваетесь на получении оргазма, вы игнорируете ощущения в моменте и концентрируетесь на цели, а не на путешествии», — объяснила сексолог.
В случае если женщина не испытывает оргазм из-за стыда или страха, Джиджи Энгл рекомендует обратиться к сексопатологу.
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Алина Юрчак