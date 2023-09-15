Сексолог Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости

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Специалист по семейной психологии Инесса Швацкая назвала совпадение либидо партнеров главным критерием счастливой сексуальной жизни.
В начале отношений многие пары могут не замечать разницы в уровне или игнорировать его, ведь гормоны во время первоначальной страсти влияют на уровень либидо. По мнению психолога, разногласия в сексе могут разрушить пару и важно находить компромиссы, например использование специальных игрушек, смена места действия (как в самой квартире, так и например в номере отеля) и так далее.
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