Сексолог Сигел назвала привычку, которая снижает либидо

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Чрезмерное пристрастие к социальным сетям разрушает сексуальную жизнь и снижает либидо.
Также вредной считается привычка сравнивать избранников с нереалистичными изображениями людей в соцсетях.
«В конце концов это снижает влечение к партнеру», — предупредила сексолог Лоуренс СигелТакже разрушительными для либидо оказываются зацикленность на работе, частое употребление алкоголя, приём и некоторых лекарств.
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