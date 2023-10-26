Сексологи развеяли три популярных мифа о мастурбации

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Раньше мифы о мастурбации были крайне абсурдными, так как в те времена считалось, что секс нужно только для размножения.
«Люди думали, что мастурбация может привести к безумию, туберкулезу, волосатым ладоням и даже летальному исходу», — рассказала сексолог Шуи.Вторым мифом стало заблуждение, что мастурбируют только одинокие или несчастные люди. Шуи объяснила, что самоудовлетворение может говорить об избытке сексуальной энергии. Также ошибочным считается мнение, что мастурбация может снижать чувствительность половых органов. Скайлер рассказала, что такое может возникать при очень большом трении, но обычно чувствительность снижается из-за каких-либо травм.
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