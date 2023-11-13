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«Вставлю, когда не будешь смотреть»: Пара рассказала о неловком опыте секса втроем

Men's Health: Секс-коуч Зейн дал совет паре, неудачно попробовавшей секс втроем
13 ноября 2023, 14:22
Фото: istock / kicsiicsi

Фото: istock / kicsiicsi

Супружеская пара пожаловалась, что их первая попытка секса втроем стала неловкой, так как третья партнерша неуместно пошутила. Писатель, коуч по сексу и отношениям Закари Зейн рассказал, как правильно реагировать на специфические ситуации в спальне, пишет Men's Health.

К эксперту за советом обратилась пара, которая решила поэкспериментировать и пригласила девушку в качестве партнера для секса втроем. Новая знакомая приехала к ним домой, где пара подготовила стол с секс-игрушками.

«Мы объяснили, что новички и еще не готовы к сексу с проникновением. Она сказала, что все в порядке, а потом пошутила: «Просто вставлю это, когда ты не будешь смотреть», — вспомнили супруги.

Те признались, что растерялись, но все равно согласились на интимную близость, хотя ощущение неловкости никуда не пропало.

Зейн заявил, что пара сама виновата в случившемся, так как нужно заранее расставлять границы и предупреждать обо всех ограничениях. Он также отметил, что подобную шутку можно расценивать как намек на насилие. Эксперт посоветовал в следующий раз устанавливать эти границы, чтобы не возникло неловкости.

«Меня бы это заставило задуматься стоит ли вообще продолжать с ней общаться, так как есть вероятность, что она может нарушить и другие границы», — сказал Зейн.
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#секс
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#супруги
#отношения
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Врач Хухрев: Горечь во рту может говорить о рефлюксной болезни
13 ноября 2023, 14:29

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что наличие горечи во рту может свидетельствовать о так называемой рефлюксной болезни.
«Горечь во рту – это последствие заброса желчи в пищевод и полость рта. То есть проявление рефлюксной болезни. Известно, что желчь сама по себе горькая», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Он отметил, что при подобной симптоматике следует обратиться к врачу, который выпишет специальные препараты для лечения болезни.

Вместе с тем, стало известно о новом медицинском тренде среди граждан – моде на блефаропластику. Как пишут «Дни.ру», операцию уже сделала телеведущая Виктория Боня, а вслед за ней и психолог Маргарита Грей.

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#препараты
#болезни
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В Подмосковье стартовал конкурс на лучшего медработника скорой помощи
13 ноября 2023, 12:34

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье на конкурсе выберут лучших медработников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конкурс стартовал на базе Московской областной станции скорой медицинской помощи. В нем примут участие врачи, фельдшера, медсестеры и медицинские братья.

«На скорую помощь ложится значительная нагрузка, поэтому важно поддержать медицинских специалистов, работающих в Подмосковье. Ранее подобный конкурс проводился для водителей скорой, теперь лучших сотрудников определят среди медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. Итоги будут подведены в декабре, победители и призеры получат денежную премию»,  -  подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В конкурсе могут принять участие специалисты со стажем менее 3-х лет. Он состоит из трех этапов: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами, а также демонстрация практических умений.

Стоит отметить,что победители получат денежную премию. Сумма составит врачей до 130 тыс. рублей, фельдшеров до 120 тыс. рублей, а для медбратьев и медсестер до 100 тыс. рублей.

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#светлана стригункова
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4 миллиона человек привились от гриппа в Подмосковье
13 ноября 2023, 12:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Количество привившихся от гриппа в Подмосковье превысило 4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители Подмосковья могут привиться в поликлиниках и мобильных комплексах бесплатно.

 «С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 млн человек», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что для вакцинации в мобильных комплексах при себе у пациента должны быть паспорт и полис ОМС. Перед тем как сделать прививку, сотрудник проведет осмотр на наличие симптомов заболевания и отсутствия противопоказаний к вакцинации.

Кроме этого, в поликлинике можно предварительно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг и по телефону 122.

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#московская область
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В Подмосковье впервые с помощью PRP-терапии восстановили зрение
13 ноября 2023, 10:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Балашихе впервые с помощью PRP-терапии безоперационно вернули женщине зрение. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу со стремительно падающим зрением после бытовой травмы. На момент обращения у нее наблюдалось полное помутнение всей поверхности роговицы. 

«При безоперационном лечении сухого кератита мы провели PRP-терапию - инновационную методику восстановления поврежденных тканей с помощью плазмы из собственной крови пациента. Основное лечение включало ежедневное введение плазмы под слизистую глаза в течение 2 курсов по 11 дней. Также мы дополнительно использовали терапевтический лазер и капли разного действия», — отметил лечащий врач-офтальмохирург филиала №2 Александр Серпутько. 

Кроме этого, по словам врача эффект стал заметен уже на пятой процедуре. После первого курса зрение у пациентки восстановилось на 90%.

Стоит отметить, что на данный момент женщина уже готовится ко второму этапу курса плазмотерапии. Также врач настоятельно рекомендует при любых травмах глаз сразу обращаться к специалистам.

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#подмосковье
#балашиха
#зрение
#женщина
#лечение
#врач
#травмы
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В Московской области упростили оформление заявок на протезирование
13 ноября 2023, 10:09

Фото: Фотобанк МО

На подмосковном портале госуслуг упростили оформление предоставления бесплатных протезов, слуховых аппаратов и других подобных приспособлений. В онлайн-форму внедрён сервис предпроверки ранее поданного заявления, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь благодаря умному сервису сократится число отказов, так как система фиксирует и блокирует попытки повторного заполнения заявления, если по предыдущему ещё не поступил ответ от ведомства», – пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Она напомнила, что жители Московской области могут получить в электронном виде на региональном портале более 300 госуслуг. Среди них – социальные услуги и сервисы, которые улучшают качество жизни. Ранее в электронный вид была переведена услуга по оказанию протезно-ортопедической помощи и слухопротезирования. 
 
Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Воспользоваться ею могут граждане без инвалидности по назначению врача. Показания для протезирования должны быть подтверждены справкой из подмосковного медучреждения. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать трёхкратной величины прожиточного минимума на душу населения в Московской области.
 
Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет на портале. 

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#надежда куртяник
#здравоохранение
#госуслуги
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Врач Романенко назвала ошибки пациентов с высокой температурой
Врач Романенко назвала ошибкой приём лекарств от простуды при жаре
13 ноября 2023, 02:18

Фото: iStock/demaerre

Семейный врач Татьяна Романенко заявила, что многие люди при повышении температуры действуют неправильно. О самых распространённых ошибках она рассказала в интервью радио Sputnik.
Специалист отметила, что подъем температуры тела может говорить о воспалительном процессе в организме. В подобных ситуациях приём комбинированных лекарственных средств, якобы «за полчаса» избавляющих от простуды, едва ли может привести к выздоровлению, добавила врач.

«Таким образом мы подвергаем опасности и себя, и окружающих. Если человек не будет лечиться, пойдет на работу или учебу, болезнь может протекать с осложнениями. Например, на фоне вирусной может развиться бактериальная инфекция», — цитирует издание слова Романенко.

Второй ошибкой доктор назвала терпеть жар, не снимая его, что может привести к большой нагрузке на сердце. 

«Иногда человек чувствует себя относительно неплохо, а у него температура очень высокая — 38,5-39 градусов. Такую температуру не нужно терпеть, нужно облегчить состояние своего организма, принять жаропонижающее средство», — порекомендовала она.

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#болезнь
#сердце
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#врач
#человек
#рекомендации
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На форуме «Здравоохранение в Дубне» обсудили проблемы медобслуживания
10 ноября 2023, 21:44

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Сотни жителей городского округа собрал второй форум «Здравоохранение в Дубне», сообщил глава муниципалитета Максим Тихомиров. В ДК «Октябрь» обсудили насущные вопросы медицинского обслуживания.
«Поговорили о позитивных изменениях в медсанчасти-9 и горбольнице, новых отделениях, сосудистом центре, оснащении современным оборудованием, о кадровых задачах, строительстве детской поликлиники, диспансеризации и вакцинации, оказании экстренной помощи и возможности попасть на приём к специалистам», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.  
По его словам, жителей в основном интересуют простейшие вещи: как записаться к нужному врачу, получить лекарство. 
«Поэтому мы с командой решили изменить подход: не ждать, когда человек обратиться к нам, а выйти на разговор самим. Власть должна быть максимально полезна людям и отвечать на все запросы, которые возникают», – добавил Тихомиров.  
Форум был организованный при поддержке партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». 

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#подмосковье
#московская область
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ВОЗ обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив оценки групп риска
10 ноября 2023, 20:57

Фото: iStock/Gargonia

Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив систему оценки опасности вируса для человека, в том числе исключив людей старше 65 лет из группы высокого риска. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Отмечается, что ранее лица с хроническими заболеваниями, раком и иными болезнями попадали под категорию высокого риска. В организации добавили, что новый подход поможет медикам определять лиц с высоким, средним и низким риском госпитализации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Она также отметила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время.

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#воз
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Россиянам раскрыли, как победить аллергию на холод
Врач Эдигер посоветовал бороться с первопричиной
10 ноября 2023, 20:12

Фото: istockphoto.com/Koldunov

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что для борьбы с аллергией на холод, которая считается «псевдоаллергией», надо установить и устранить причины такой реакции организма на низкие температуры.
Врач объяснил, что аллергия на холод проявляется при низких температурах и определённой влажности воздуха, однако это не есть классическая аллергия. У людей, которые испытывают реакции при холоде в организме уже есть какие-то антитела, которые при определённой погоде «активизируются», клеточная система иммунитета уже находится в каком-то специфическом состоянии. Причины этого состояние и надо искать в других аллергенах: продуктах, пыльцу, лекарства и т.д.

«Надо идти к аллергологу, сделать аллергопробы, чтобы выяснить, о чем идет речь, и начать поэтапную терапию. Конечно, можно просто устранить симптомы с помощью антигистаминных препаратов, но это не совсем то. Всё-таки, чтобы победить болезнь, необходимо бороться, прежде всего, с ее причиной», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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