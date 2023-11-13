«Вставлю, когда не будешь смотреть»: Пара рассказала о неловком опыте секса втроем

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Супружеская пара пожаловалась, что их первая попытка секса втроем стала неловкой, так как третья партнерша неуместно пошутила. Писатель, коуч по сексу и отношениям Закари Зейн рассказал, как правильно реагировать на специфические ситуации в спальне, пишет Men's Health.
К эксперту за советом обратилась пара, которая решила поэкспериментировать и пригласила девушку в качестве партнера для секса втроем. Новая знакомая приехала к ним домой, где пара подготовила стол с секс-игрушками.
«Мы объяснили, что новички и еще не готовы к сексу с проникновением. Она сказала, что все в порядке, а потом пошутила: «Просто вставлю это, когда ты не будешь смотреть», — вспомнили супруги.
Зейн заявил, что пара сама виновата в случившемся, так как нужно заранее расставлять границы и предупреждать обо всех ограничениях. Он также отметил, что подобную шутку можно расценивать как намек на насилие. Эксперт посоветовал в следующий раз устанавливать эти границы, чтобы не возникло неловкости.
«Меня бы это заставило задуматься стоит ли вообще продолжать с ней общаться, так как есть вероятность, что она может нарушить и другие границы», — сказал Зейн.Читайте также:
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