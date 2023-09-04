Семейная пара заменила фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть

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В Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть.
Daily Star пишет, что семейная пара хотела не только сбросить вес, но и разнообразить сексуальную жизнь. Они увеличили продолжительность и количество половых контактов. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. Чтобы контролировать результаты, пара взвешивалась до и после секса.
По словам Мантовани, соблюдение секс-диеты приносит результаты. Супруги придерживаются её около 2 недель. Без дополнительных физических нагрузок супруги сбросили по килограмму.
Также супруги говорят, что значительно улучшилось качество сна. Теперь мужчина желает превзойти свой предыдущий секс-рекорд в 2 часа 40 минут и провести с женой в постели 6 часов.
К концу сентября пара хочет сбросить ещё 5 килограммов.
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По словам Мантовани, соблюдение секс-диеты приносит результаты. Супруги придерживаются её около 2 недель. Без дополнительных физических нагрузок супруги сбросили по килограмму.
К концу сентября пара хочет сбросить ещё 5 килограммов.
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Мария Фирсова