Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори

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В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. По мнению члена Совета Федерации и заслуженного врача-педиатра Владимира Круглого, нежелание прививаться – основная причина вспышек кори в стране.
Сенатор рассказал «Радио 1», что активный отказ от прививок начался в России во время пандемии коронавируса: тогда многие говорили про вред вакцин. Сегодня это привело к массовым проблемам с другими заболеваниями.
Собеседник подчеркнул, что вакцинация не может применять в качестве экстренной профилактики. По словам специалиста, иммунитет вырабатывается лишь через некоторое время после введения вакцины.
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«Корь является чрезвычайно контагиозной инфекцией, то есть чрезвычайно заразной, наряду с ветряной оспой. Поэтому при возникновении случаев кори только одно может предотвратить распространение инфекции – это вакцинация. Без вакцинации очень сложно соблюдать все противоэпидемиологические меры, например, изоляцию. Поэтому вспышки, которые возникают в разных регионах, связаны с тем, что люди стали отказываться от плановой вакцинации, в частности, от кори. Это последствия активной деятельности антипрививочного движения, как во время ковида», — сказал Владимир Круглый.
«Сейчас нужно активно проводить противоэпидемиологические мероприятия: изоляцию, исследование всех контактных, проводить подчищающую вакцинацию: тех, кто ещё не привился», — заключил Владимир Круглый.Читайте также:
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Екатерина Шмакова