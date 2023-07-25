Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори

Диетолог Наталья Артемьева заявила, что отсутствие в организме баланса витаминов, минералов и нутриентов чревато различными проблемами, так как без определенных веществ организму приходится расходовать собственные резервы и как следствие истощаться. Об этом пишет «Газета.Ru».