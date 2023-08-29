Сергиево-Посадские врачи спасли мужчину, сочетавшего таблетки для потенции с алкоголем

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В ходе обследования врачи выявили у пациента алкогольную интоксикацию, помимо этого наблюдался высокий риск поражения печени и нарушения функций почек, что могло привести к летальному исходу.
«Такая группа препаратов характерна тем, что снижает артериальное давление, тем самым, улучшая приток крови к половому органу у мужчин. В сочетании с алкоголем они способны резко снижать давление, что может приводить к потере сознания. Пациенту была назначена инфузионная, детоксикационная и гастропротективная терапия. Через 30 минут мужчина пришел в сознание, функции организма стабилизировались, давление пришло в норму», — рассказала заведующая терапевтическим отделением №2 Марина Козлова.Врачи сообщают, что на сегодняшний день самочувствие мужчины улучшилось. Он выписан из больницы под наблюдение врача.
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