Сергиево-Посадские врачи удалили 2-литровую липому с бедра пациентки

В Сергиево-Посадскую больницу поступила 54-летняя женщина с диагностированной ранее липомой в области бедра.
Липома – это доброкачественная опухоль, состоящая из жировых клеток, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина рассказала врачам, что обнаружила у себя на бедре небольшую шишку ещё 2 года назад, но она не доставляла ей дискомфорта, поэтому она не обратилась за медицинской помощью. Новообразование увеличилось до такого размера, что стало заметно сквозь одежду.
Такая патология могла привести к атрофии мышц, что отразилось бы на подвижности конечностей.
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Женщина рассказала врачам, что обнаружила у себя на бедре небольшую шишку ещё 2 года назад, но она не доставляла ей дискомфорта, поэтому она не обратилась за медицинской помощью. Новообразование увеличилось до такого размера, что стало заметно сквозь одежду.
«Образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось среди группы мышц четырехглавой мышцы бедра. Нам предстояло аккуратно извлечь липому, так чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле и мы удалили её довольно быстро, несмотря на то, что она находилась глубоко между мышцами. Объем, извлечённого образования, составил порядка двух литров. В этот же день пациентка уже свободно совершала прогулки по коридорам отделения», — рассказал врач-хирург хирургического отделения №1 Леонид Репин.В ведомстве сообщили, что самочувствие женщины хорошее, она выписана из больницы на амбулаторное лечение.
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Алиса Сергиенко