Серпуховские врачи спасли жизнь пациентки с гнойным расплавлением почки

Фото: Минздрав МО
Врачи Серпуховской областной больницы спасли пациентку с гнойным расплавлением почки из-за гигантского камня. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 27-летнюю девушку с ознобом, жалобами на резкие боли в животе и слабость. Выяснилось, что она с детства страдала от нарушения работы почек.
Компьютерная томография и УЗИ показали, что правая почка и мочеточник девушки заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. Воспаление начало распространяться на околопочечное пространство. Был проведен консилиум с главным урологом Московской области и принято решение о проведении срочной операции.
В итоге пациентке пришлось удалить правую почку и мочеточник, а вместе с ними гигантский камень, состоявший из несколько частей и достигший в длину 20 см.
Операция прошла успешно. Девушка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Компьютерная томография и УЗИ показали, что правая почка и мочеточник девушки заполнены огромным коралловидным камнем и гноем. Воспаление начало распространяться на околопочечное пространство. Был проведен консилиум с главным урологом Московской области и принято решение о проведении срочной операции.
Операция прошла успешно. Девушка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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Лора Луганская