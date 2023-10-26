Школы профилактики инфарктов и инсультов начнут работу в Петербурге

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«С целью повышения осведомленности жителей города и предупреждения инсультов правительство Петербурга разрабатывает программу, в рамках которой на базе городских поликлиник будут функционировать школы профилактики инфарктов и инсультов. Это позволит создать алгоритмы поведения и раннего оказания медицинской помощи», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» вице-губернатор города Олег Эргашев.
Он подчеркнул, что в городе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже есть региональные сосудистые центры в 16 многопрофильных клиниках. По его словам, в Петербурге система оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения показывает достойные результаты: за последние 12 лет смертность от инсульта сократилась почти в 1,5 раза.
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