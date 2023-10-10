Шведские учёные нашли связь между приёмом противозачаточных таблеток и артритом

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Учёные из Университета Уппсалы выяснили, что противозачаточные таблетки способны снижать риск развития ревматоидного артрита.
MedicalXpess сообщает, что ревматоидный артрит — воспалительное заболевание, которое поражает суставы. Более всего страдают запястья и кисти рук. Зачастую одни и те же суставы обычно воспаляются с обеих сторон тела.
В исследовании участвовали около 200 тысяч женщин. Ученые узнали, какими методами контрацепции пользовались участницы. Оказалось, что среди женщин, которые регулярно принимали противозачаточные таблетки, риск появления ревматоидного артрита оказался на 19% ниже. Некоторые участницы в прошлом отказались от данного способа контрацепции, но вероятность возникновения артрита у них была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда пользовался оральными контрацептивами.
Механизмы, которые лежат в основе этого процесса, не изучили до конца. Возможно, определенные гормоны в составе противозачаточных таблеток способны угнетать воспалительные процессы.
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В исследовании участвовали около 200 тысяч женщин. Ученые узнали, какими методами контрацепции пользовались участницы. Оказалось, что среди женщин, которые регулярно принимали противозачаточные таблетки, риск появления ревматоидного артрита оказался на 19% ниже. Некоторые участницы в прошлом отказались от данного способа контрацепции, но вероятность возникновения артрита у них была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда пользовался оральными контрацептивами.
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Мария Фирсова