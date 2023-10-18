Шведские учёные рассказали о пользе откладывания сигнала будильника по утрам

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
В исследовании участвовали 1732 взрослых человека. Опрос показал, что в среднем люди, которые откладывают сигнал будильника, спят на 22 минуты дольше по утрам. У «сов» такая привычка была в 4 раза чаще, чем у «жаворонков».
Выяснилось, что испытуемые, которые регулярно откладывали сигнал будильника, могут похвастаться более высокими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто этого не делает.
Читайте также:
В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины
Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой
В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок