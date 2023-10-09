Шведский стол соцсетей: нутрициолог обвинила блогеров в ожирении подростков

Фото: IStock/undefined undefined
«Лидеры нений в соцсетях с отфильтрованными, сияющими лицами, идеальными фигурами зачастую на фото едят что угодно. Например, для рекламы они едят всякую гадость. И это особенно считывают подростки, которые не уверены в себе, в своём теле. Они следуют за этими лидерами мнений и бросаются в экстремальный опыт с питанием: одни наедают то, что видят у звёзд, другие отказываются от еды, чтобы стать такими же идеальными, а третьи заедают свою нереальность чем попало – фастфудом, сахаром, газировкой», – заметила собеседница.Читайте также:
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