Скворцова рассказала о стремительно молодеющем инсульте в РФ

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Сегодня до 8% всех случаев острого ишемического инсульта выявляют у людей моложе 45 лет. Каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется открыть специализированные школы инфарктов и инсультов, которые запустят на базе городских поликлиник. В городе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже есть региональные сосудистые центры в 16 многопрофильных клиниках. В Петербурге система оказания специализированной медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения показывает достойные результаты: за последние 12 лет смертность от инсульта сократилась почти в 1,5 раза.
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