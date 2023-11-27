Смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье за год снизилась на 5%

Фото: Минздрав МО
В Московской области снизилась смертность пациентов с заболеванием системы кровообращения. Одна из главных причин – развитие кардиологической службы и профилактическая работа среди населения. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«В этом году смертность от болезней кровообращения снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитой сети из 16 региональных сосудистых центров, 18 первичных сосудистых отделений, а также чёткой маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркты и инсульты, большой работе по профилактике заболеваний», – пояснила Стригункова.Как напомнили в министерстве, пройти диспансеризацию и проверить здоровье в Подмосковье можно как в будние дни, так и по субботам. Для этого нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также записаться на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот.
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Лора Луганская