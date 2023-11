Смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье за год снизилась на 5%

Немецкие ученые опубликовали результаты исследования в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD) – это академическая некоммерческая ассоциация по изучению диабета. Исследователи выяснили, что альтернативой яйцам, которые люди привыкли есть на завтрак, могут стать орехи.Добровольцев разделили на 2 группы, в первой группе испытуемые ели цельнозерновые продукты вместо мяса, а вместо яиц употребляли орехи. Животное сливочное масло заменили на оливковое. Вторая группа добровольцев придерживалась обычного рациона питания.Ученые пришли к выводу, что замена мяса на цельнозерновые продукты может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Похожий эффект несёт отказ от сливочного масла. А переход с яиц по утрам на орехи сокращает риск развития болезней сердца и диабета 2-го типа.Терапевт Тимощенко: здоровый сон и отказ от алкоголя победят магнитную бурю Врач-гастроэнтеролог Ситникова: К расное мясо ускоряет процесс старения организма Врач Королева заявила об опасности еды из насекомых