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Смертность от туберкулёза в Московской области за год снизилась более чем на 18%

15 августа 2023, 14:15

Фото: Istockphoto / Amorn Suriyan

Смертность от туберкулёза в Подмосковье по итогам шести месяцев 2023 года снизилась на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Такие данные привёл главный врач Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера Сергей Смердин.

«Этот показатель составил 0,9 на 100 тыся населения, тогда как в июне прошлого года он составлял 1,1 на 100 тыс. Мы продолжим работу по раннему выявлению туберкулёза, его профилактике, эффективному лечению, а также информированию жителей о важности регулярной диагностики», – отметил Смердин, которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава.
В министерстве напомнили, что главное учреждение в Подмосковье, помогающее пациентам с туберкулёзом, – это Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#врач
#подмосковье
#московская область
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Нутрициолог назвала 5 самых неожиданных продуктов, которые вредят организму
Нутрициолог назвала топ-5 опасных ля организма продуктов
15 августа 2023, 14:29

Фото: IStock/AndreyPopov

Сок, майонез и молоко есть практически в каждом холодильнике. Но польза от этих продуктов вызывает сомнения. Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1» о самых неполезных продуктах.
По словам специалиста, сок – это слегка витаминизированная вода с большим количеством сахара. Соком нельзя заменить фрукты, так как фрукт приносит пользу только в свежем варианте.

Вторым самым неполезным продуктом считается майонез и подобные соусы.
«Более жуткого продукта придумать сложно. Это трансжировая бомба и прямой путь к сердечно-сосудистым недугам», — сказала специалист.
К вредным продуктам нутрициолог также отнесла подсолнечное рафинированное масло. Оно быстро поддаётся оксидативному окислению и даже без нагрева в нём выделяются свободные радикалы.  

Также нутрициолог призвала отказаться от животного молока и заменить его на растительное. По словам Жанны Коробейниковой, оно полезно только младенцам, в то время как организм взрослого человек плохо усваивает лактозу.
К вредным продуктам нутрициолог отнесла и жареную корочку (конечные продукты гликирования).
«Просто знайте, что за этим приятным хрустом стоят морщины, преждевременное старение и страдающее сердце», — заключила собеседница.
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#продукты
#сок
#масло
#фрукты
#человек
#здоровье
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Подмосковные инвалиды-колясочники проверят доступность городской среды
15 августа 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / Liukov

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» 17 августа проведён рейд «Народный контроль доступности среды». По просьбам местных инвалидов-колясочников он запланирован в городском округе Дзержинский. Рейд пройдёт с 12 до 16 часов.
Объекты на маршруте предложены инвалидами-колясочниками, членами организации «Колесница». Планируется приезд участников рейда из 10 городских округов. К участию в мероприятии приглашены депутат Госдумы Михаил Терентьев, представители Общественной палаты Московской области, регионального штаба ОНФ, экспертного сообщества. 
 
Организация проводит рейды с 2014 года. Цель – исследовать пешеходные маршруты, используемые инвалидами-колясочниками, проживающими в городском округе, и доступность для маломобильных граждан наиболее востребованных к посещению объектов. За это время были проведены рейды в городах Пушкино, Химки, Щёлково, Сергиев-Посад, Можайск, Клин, Подольск, Жуковский, Ивантеевка, Королёв. 
 
По результатам рейдов администрации муниципалитетов получили уведомления о соответствии обследуемых объектов нормам для маломобильных граждан. 
 
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#инвалиды
#рейд
#город
#подмосковье
#московская область
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Люберецкие врачи удалили пациентке 20-сантиметровую кисту печени
15 августа 2023, 09:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

54-летняя пациентка пожаловалась врачам Люберецкой больницы на сильные боли в верхней части живота.

Врачи выяснили, что ранее пациентке диагностировали кисту печени, которую женщина отказалась удалять из-за небольшого размера, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи отметили увеличение кисты в 4 раза, в сравнении с предыдущим обследованием. Также, чуть меньше половины сегментов печени были поражены опухолью.

Врачи решили провести экстренную операцию во избежании разрыва кисты. 

«Под общим наркозом через небольшие проколы мы выполнили лапароскопическую операцию. При помощи электрического коагулятора, который при хирургическом надрезе одновременно закупоривает сосуды, произвели удаление опухоли размером 20х15 см. Так как печень — один из обильно кровоснабжаемых органов, то применение такого современного хирургического инструмента позволило нам избежать большой кровопотери», — рассказал заместитель главного врача по хирургии Игорь Шляховский.
Оперативное вмешательство прошло успешно, операция продолжалась в течение часа. Исследование показало, что опухоль являлась доброкачественной.

Пациентка чувствует себя хорошо, её выписали под наблюдение врача. 

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#врачи
#операция
#радио
#пушкино
#женщина
#исследование
#опухоль
#больницы
#служба
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Гастроэнтеролог Кашух предупредила, чем может быть опасна шаурма
Гастроэнтеролог Кашух: Испортившиеся ингредиенты в шаурме легко замаскировать
15 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что опасность шаурмы в множестве ингредиентов, качество которых не всегда получается отследить. Об этом пишет «Газета.Ru».
Врач предупредила, что недобросовестные продавцы нарочно могут сильнее зажаривать несвежее мясо или добавлять больше соуса, перебивая таким образом неприятный запах и вкус.

«В общественных местах лучше отдать предпочтение блюдам с меньшим количеством ингредиентов и соусов: пицце с овощами на тонком тесте или салату, заправленному растительным маслом. Важно помнить, что шаурма достаточно калорийна. Это значит, что лучше выбирать небольшие порции, а для лучшего насыщения дополнять ее другими блюдами, например, салатом или бульоном», — цитирует издание слова собеседницы.

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#врач
#мясо
#диетолог
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Диетолог Мансурова назвала противопоказанную мужчинам добавку к чаю
14 августа 2023, 22:05

Фото: istockphoto/YelenaYemchuk

Популярные добавки к чаю, такие как молоко, мята или лимон, могут благотворно сказаться на самочувствии, но также и ухудшить его.
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала изданию aif.ru, что одной из самых распространённых добавок к чаю является мята. Растение обладает расслабляющим действием и снимает головную боль.
 
Данный напиток улучшает отхождение мокроты и снимает симптомы насморка.
 
Но мужчинам такой напиток не рекомендован. Мята снижает уровень тестостерона, предупреждает специалист.

Ранее сообщалось, что оптимальной температурой горячей пищи считается 50–60 градусов, а употребление слишком горячей еды грозит раком гортани и пищевода. Если постоянно пить слишком горячий чай, то могут развиться опасные онкологические заболевания, рассказал хирург Александр Умнов.

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#чай
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#здоровье
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Хирург Умнов рассказал, чем грозит горячий чай
14 августа 2023, 21:20

Фото:istockphoto/OlegKov

Оптимальной температурой горячей пищи считается 50–60 градусов, а употребление слишком горячей еды грозит раком гортани и пищевода.
Если постоянно пить слишком горячий чай, то могут развиться опасные онкологические заболевания, рассказал хирург Александр Умнов порталу NEWS.ru.

«При приеме слишком горячей пищи или напитков происходит повреждение слизистой и как следствие — дисплазия эпителия. Ежедневное употребление чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в 2 раза, а раком пищевода — в 8 раз», — рассказал Александр Умнов.
Даже незначительное снижение температуры чая, к примеру, на 4 градуса, уменьшит  риск развития онкологических заболеваний в 2 раза.

Также слишком горячий чай ухудшает работу вкусовых рецепторов и повреждает зубную эмаль. Возникают микротрещины, куда попадают бактерии, в результате развивается кариес. 

Под воздействием горячих напитков расширяются сосуды носовой полости, что может привести к кровотечениям из носа.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей, поскольку уверена, что современные молодые родители действительно зачастую поддаются на околонаучные системы рациона и приучают к ним своего ребёнка.

В результате такого питания, по её мнению, организм ребёнка не получает необходимых элементов и у детей могут развиться серьёзные заболевания.

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#чай
#хирург
#здоровье
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Россиянам объяснили частое появление синяков
Врач Акулова: Синяки могут появляться при недостатке витаминов и заболеваниях
14 августа 2023, 16:55

Фото: istockphoto.com/Kateryna Kukota

Сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова объяснила, что часто появление синяков связано с недостатком витаминов С, Р, а также при наличии заболеваний у человека.
«Ломкость сосудов возникает из-за неполноценного питания, особенно при недостатке витаминов С (аскорбиновая кислота) и Р (рутин). К повышенной ломкости сосудов приводит и сахарный диабет. Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях. Нередко синяки могут встречаться во время беременности», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Акулова.

Также подкожные гематомы, по словам врача, могут появиться из-за экстремально низкого уровня тромбоцитов в крови.

Склонность к синякам у людей также может возрастать с возрастом.

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#хирург
#здоровье
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На развитие цифровых решений для подмосковного здравоохранения заложили 2,2 млрд рублей
14 августа 2023, 16:23

Фото: Минздрав МО

Порядка 2,2 млрд рублей предусмотрено в текущем году на развитие информационной системы здравоохранения в Московской области. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Подмосковье занимает лидирующие позиции по цифровизации. Это касается и медицины. Жители активно пользуются цифровыми медицинскими сервисами. Так, в 2023 году жители оформили более 3 млн электронных рецептов на льготные лекарства», – сказал Голубев, слова которого приводятся на сайте регионального парламента. 
В Московской области активно внедряются цифровые решения в сфере здравоохранения. Жители уже могут получить телемедицинскую консультацию, оформить электронный рецепт и полис ОМС.
 
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на портале «Гостелемед». Оформить электронный полис есть возможность на региональном портале госуслуг
 
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#минздрав мо
#цифровизация
#здравоохранение
#госуслуги
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье после укусов клещей зарегистрировали более 130 случаев болезни Лайма
14 августа 2023, 15:24

Фото: Istockphoto / Nataba

В Московской области более 14,5 тыс человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Зарегистрировано более 130 случаев болезни Лайма, сообщили в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора.
В Подмосковье насчитали 14561 обращений к медикам после укусов клещей, из них 4081 – дети. Известно о 131 случае болезни Лайма. 12053 человека у прошли вакцинацию от клещевого энцефалита. Случаев вирусного энцефалита в регионе выявлено не было», – уточнили в пресс-службе. 
В Роспотребнадзоре добавили, что проведена обработка от клещей на площади 4406 га. В том числе обработаны территории летних оздоровительных учреждений.
 
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#клещи
#здравоохранение
#роспотребнадзор
#болезнь
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#московская область
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Подмосковье ищет медработников