Смертность от туберкулёза в Московской области за год снизилась более чем на 18%

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«Этот показатель составил 0,9 на 100 тыся населения, тогда как в июне прошлого года он составлял 1,1 на 100 тыс. Мы продолжим работу по раннему выявлению туберкулёза, его профилактике, эффективному лечению, а также информированию жителей о важности регулярной диагностики», – отметил Смердин, которого цитирует пресс-служба регионального Минздрава.В министерстве напомнили, что главное учреждение в Подмосковье, помогающее пациентам с туберкулёзом, – это Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер.
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