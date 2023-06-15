СМИ: Гастроэнтеролог Кашух назвала напиток, приводящий к раннему старению кожи

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Гастроэнтеролог Кашух: Свежевыжатые соки способствуют раннему старению кожи
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что фруктовый фреш, богатый полезными веществами, может спровоцировать проблемы с поджелудочной железой и преждевременное старение кожи. Об этом пишет RG.RU.
Кашух пояснила, что сахар ухудшает выработку коллагена, чем вызывает преждевременное старение кожи и перегружает поджелудочную железу. Поэтому людям с диабетом и с заболеваниями ЖКТ рекомендуется ограничить употребление таких соков.
Помимо этого, свежевыжатые соки способствуют выработке мочевой кислоты, переизбыток которой повышает риск возникновения подагры, добавила гастроэнтеролог.
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«Свежевыжатые соки — источник витаминов, но злоупотреблять ими не стоит. Такие соки содержат большое количество сахара. Например, в одном среднем яблоке около 20 граммов сахара, соответственно в стакане — около 60, а это больше семи чайных ложек», — цитирует издание слова собеседницы.
Помимо этого, свежевыжатые соки способствуют выработке мочевой кислоты, переизбыток которой повышает риск возникновения подагры, добавила гастроэнтеролог.
«Поэтому к «полезным для здоровья» свежевыжатым сокам рекомендуется относиться как к десертам — время от времени можно позволить ароматный фреш, но ежедневно употреблять их не стоит, лучше заменить их фруктами», — заключила Екатерина Кашух.
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Диана Аванесян