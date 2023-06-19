СМИ: Специалисты перечислили полезные для сосудов продукты

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Орехи, ягоды и рыбу назвали самыми полезными для сосудов продуктами, пишет «СпортКП»
Улучшить состояние сосудов можно с помощью незначительного пересмотра рациона. По словам врачей, для этого нужно увеличить потребление орехов, ягод и рыбы. Об этом пишет «СпортКП».
В публикации говорится, что рыба богата омегой-3, жирными кислотами и другими витаминами. Она хорошо влияет на гибкость сосудов и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Самыми полезными видами рыбы являются сардина, лосось и треска.
Также полезными свойствами отличаются ягоды. Голубика, малина и черника содержат антиоксиданты, защищающие сосуды от свободных радикалов, и поддерживают здоровье сердца.
Орехи в свою очередь насыщают организм полезными минералами и жирами. Так, включение в рацион фундука, грецкого ореха и миндаля способствует укреплению стенок сосудов и улучшает работу сердца.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал о новой беде, которую принес в Россию COVID-19. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В публикации говорится, что рыба богата омегой-3, жирными кислотами и другими витаминами. Она хорошо влияет на гибкость сосудов и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Самыми полезными видами рыбы являются сардина, лосось и треска.
Орехи в свою очередь насыщают организм полезными минералами и жирами. Так, включение в рацион фундука, грецкого ореха и миндаля способствует укреплению стенок сосудов и улучшает работу сердца.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал о новой беде, которую принес в Россию COVID-19. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян