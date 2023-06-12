СМИ: Ученые впервые омолодили людей новыми средствами, продлевающими жизнь

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Ученые многие годы не прекращают споры, но никто из них сомневается в том, что старение у каждого человека протекает индивидуально.
Ученые заявили, что процесс старения можно замедлить.
«Для этого нужно вести здоровый образ жизни, есть здоровую пищу, а также постоянно заниматься спортом, и активно двигаться хотя бы некоторое время в течение дня», — пояснили специалисты.
Также помочь омолодиться может гормон роста. Отмечается, что старение во многом зависит от микрофлоры кишечника. Кроме того, необходимо употреблять большое количество воды.
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