СМИ: В российских больницах начали отказывать в лечении по ОМС

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В больницах и поликлиниках РФ начали отказывать пациентам в лечении по полисам ОМС, пишет «Новая Версия»
В России появляется все больше слухов о том, что медицинские учреждения сократят обслуживание пациентов по полису ОМС. Такие опасения возникают на фоне изменений в законодательстве с 1 сентября текущего года, пишет «Новая Версия».
По словам экспертов, изменение программы Обязательного медицинского страхования не повлечет за собой кардинальных перемен в сфере обслуживания пациентов в учреждениях здравоохранения. Однако не исключено появление определенных сложностей и урезания круга участников программы на местном уровне.
В качестве примера авторы приводят рассказ провинциального хирурга о десяти выданных ему направлениях на МРТ. При этом по состоянию на середину месяца врач уже раздал восемь из них. Он отметил, что оставшиеся два направления он будет вынужден придерживать до конца периода.
Ранее «Радио 1» писало, что кардиолог Филипп Копылов назвал две главные ошибки гипертоников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По словам экспертов, изменение программы Обязательного медицинского страхования не повлечет за собой кардинальных перемен в сфере обслуживания пациентов в учреждениях здравоохранения. Однако не исключено появление определенных сложностей и урезания круга участников программы на местном уровне.
«Тем более, что сейчас практически каждый пациент требует себе именно такое исследование, хотя в подавляющем большинстве случаев достаточно было бы и обычного рентгена», — цитирует издание слова хирурга.
Ранее «Радио 1» писало, что кардиолог Филипп Копылов назвал две главные ошибки гипертоников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян