Солнечногорские хирурги спасли потерявшего два литра крови пациента

Фото: Минздрав МО
Врачи Солнечногорской областной больницы спасли 45-летнего мужчину с двухсантиметровой язвой двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациента доставили в больницу с низким давлением и без сознания. Учитывая тяжесть его состояния, результаты анализов и компьютерной томографии, мужчину сразу перевели в реанимацию. Там ему выполнили эндоскопические исследования и перелили кровь.
После стабилизации состояния пациенту провели гастроскопию, которая показала двухсантиметровую язву двенадцатиперстной кишки с крупным кровоточащим сосудом на дне. Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции ему удалили две трети желудка.
Постоперационное восстановление прошло без осложнений, пациента выписали уже через неделю. Врачи напомнили пациенту о вреде употребления алкоголя.
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После стабилизации состояния пациенту провели гастроскопию, которая показала двухсантиметровую язву двенадцатиперстной кишки с крупным кровоточащим сосудом на дне. Пациент потерял по меньшей мере 2 литра крови. Во время операции ему удалили две трети желудка.
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Лора Луганская