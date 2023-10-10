Солнечногорские хирурги спасли практически безнадёжного пациента

Фото: Минздрав МО
Врачи Солнечногорской больницы спасли пациента с патологией, которая в 90% случаев приводит к смерти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмное отделение поступил 68-летний мужчина с жалобами на слабость, боли в животе и в пояснице, которые отдавали в ноги. В анамнезе у пациента уже были проблемы сердечно-сосудистой системы, выполнялись аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов.
Пациенту сделали УЗИ брюшной полости и компьютерную томографию и выявили аневризму брюшного отдела аорты 7 см в диаметре, то есть растяжение артерии с истончением стенок. На КТ был обнаружен разрыв аневризмы. В забрюшинное пространство вытекала кровь, что грозило смертью. Объём кровопотери составил несколько литров, а гемоглобин был критически низким.
Было принято решение экстренно провести операцию. Для этого пригласили сосудистого хирурга из МОНИКИ. Операция длилась около трёх часов. Больному выполнили резекцию аневризмы с аорто-бедренным шунтированием. С помощью искусственного сосудистого протеза восстановили отток крови из артерии.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
Как отметили врачи, летальность при этой патологии превышает 90%. Однако благодаря своевременной операции и профессионализму врачей пациента удалось спасти.
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Пациенту сделали УЗИ брюшной полости и компьютерную томографию и выявили аневризму брюшного отдела аорты 7 см в диаметре, то есть растяжение артерии с истончением стенок. На КТ был обнаружен разрыв аневризмы. В забрюшинное пространство вытекала кровь, что грозило смертью. Объём кровопотери составил несколько литров, а гемоглобин был критически низким.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
Как отметили врачи, летальность при этой патологии превышает 90%. Однако благодаря своевременной операции и профессионализму врачей пациента удалось спасти.
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Лора Луганская